Kilder til TV 2: Glimt-spiss klar for belgisk klubb

Storsalget av Victor Boniface (21) er et faktum.

Det er klart etter at den nigerianske spissen bestod den medisinske undersøkelsen for Union Saint-Gilloise i Brussel mandag.

Det var knyttet spenning til dette på grunn av spissens fortid med to alvorlige kneskader under tiden i Bodø/Glimt.

Men nå er det ingenting som står i veien for at bodøværingene innkasserer et nytt spektakulært spillersalg verdt rundt 20 millioner kroner.

Det er ventet at Boniface signerer for den belgiske klubben i løpet av svært kort tid.

– Jeg tror det er på tide å ta neste steg. Jeg tror Belgia er riktig steg, sa Boniface til Avisa Nordland søndag.

Ifølge TV 2s opplysninger skriver han under på en fireårskontrakt med opsjon på ettårig forlengelse.

Nigerianeren fant virkelig formen mot slutten av Glimt-tiden. På hans fire siste eliteseriekamper banket spissen inn fem scoringer.

Lars-Jørgen Salvesen er allerede hentet inn som 21-åringens erstatter. Han ble presentert onsdag, i pausen av 8-0-seieren over Linfield.

Bodø/Glimt ser likevel ut til å ha en travel tid foran seg på overgangsmarkedet. HamKams Kristian Eriksen og slovenske Nino Zugelj er blant spillerne som er koblet til fjorårets seriemester.