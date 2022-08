Politiet fløy inn agenter for å lure drapssiktet i felle

20. april i fjor ble 33 år gamle Bård Lanes skutt på Kilen i Tønsberg.

Med livstruende skader klarte han selv å ringe politiet og varsle om hva som hadde skjedd, men få timer senere døde han på sykehuset.

Det siste halvannet året har politiet drevet en storstilt etterforskning i jakten på de fire de mener står bak drapet.

TV 2 kan i dag fortelle helt ukjente detaljer om hvordan politiet har gått frem i jakten på gjerningspersonene.

I baksetet til politiet

Kort tid etter drapet fant politiet en utbrent bil på Sem i Tønsberg som ble satt i sammenheng med drapet.

DREPT: Bård Lanes (t.h.) avbildet sammen med broren. Bildet brukes med tillatelse. Foto: Privat

Flere personer har vært siktet for skadeverk på den utbrente bilen. En av dem er en mann tidlig i 20-årene med brasiliansk opphav.

Han ble først pågrepet for bilbrannen, men løslatt samme dag.

Samtidig mistenkte politiet at han kunne være skyldig i mer enn bare bilbrannen.

Etter hvert som etterforskningen utviklet seg, la politiet en hemmelig plan.

TV 2 får opplyst at mannen i 20-årene ble anholdt 1. desember i fjor, altså nesten åtte måneder etter drapet. Da havnet i baksetet på en politibil sammen med en mann som snakket portugisisk, slik han selv gjør.

Den ukjente mannen fremsto som kriminell, og de to etablerte kontakt.

Ble tatt med på tur

Den portugisisktalende mannen introduserte ham deretter for flere personer som angivelig hadde brasiliansk opphav.

Mannen i 20-årene skal ifølge TV 2s opplysninger ha blitt innviet i et lukrativt opplegg som blant annet innebar narkotikakriminalitet.

Mennene tok ham også med på tur, blant annet til Tromsø.

I samtaler med mennene skal den bilbrannsiktede mannen blant annet ha snakket om avdøde Bård Lanes. Han påsto da at drapsofferet var politiinformant, ifølge TV 2s opplysninger.

I slutten av februar i år ble den unge brasilianeren pågrepet, siktet for medvirkning til drapet.

Kort tid senere fikk han vite den sanne historien om de portugisisktalende mennene. De var ikke narkotikakriminelle, men agenter som jobbet for norsk politi for å sikre beviser mot ham.

– Har gått for langt

Den drapssiktede brasilianeren forsvares av Inam Ghous Ali og Øystein Storrvik. Sistnevnte har lite til overs for metodene politiet har brukt mot hans klient.

– Her er det altså tilsynelatende tatt inn folk fra utlandet, og jeg synes det virker som at de har gått ganske røft frem, sier Storrvik og fortsetter:

KRITISK: Advokat Øystein Storrvik mener at politiet ikke bør få bruke bevisene som er innhentet gjennom de hemmelige agentene. Foto: Martin Fønnebø / TV 2

– Jeg mener at de har gått for langt. Derfor har jeg bedt om at bevisene avskjæres slik at de ikke kan brukes i retten, sier han.

Advokaten mener at sentrale rettslige prinsipper er brutt ettersom enhver siktet i straffesaker har rett til ikke å forklare seg for politiet, og at man har krav på en forsvarer dersom man velger å stille i avhør.

– Dette har vært en typisk undercover-aksjon der de har gjort seg til venn med ham og spilt på at han er en ung gutt. Det er ikke forbudt å bruke denne typen agenter, men det skal være veldig klare grenser for hvor pågående man kan være, særlig overfor en så ung gutt, sier Storrvik.

– En planlagt infiltrasjon

Forsvareren beskriver at klienten hans opplever dette som «en fortvilende situasjon».

Politiadvokat Fredrik Borg Johannessen i Sør-Øst politidistrikt ønsker ikke å kommentere noen av opplysningene knyttet til operasjonen.

– Jeg kan imidlertid bekrefte at det har vært en planlagt infiltrasjon og vi er kjent med at advokat Storrvik har varslet begjæring om bevisavskjæring, skriver Borg Johannessen i en e-post til TV 2 og fortsetter:

PÅTALEANSVARLIG: Politiadvokat Fredrik Borg Johannessen i Sør-Øst politidistrikt. Foto: Simen Askjer / TV 2

– Nærmere omstendigheter rundt infiltrasjonen kan jeg ikke kommentere nå sett hen til at saken fortsatt er under etterforsking og at det trolig vil bli en rettslig prosess tilknyttet bruken av det som bevis.

Politiadvokaten vil heller ikke kommentere opplysningene om at et mulig motiv for drapet kan ha vært at avdøde i forkant av drapet hadde gitt informasjon til politiet.

– Etterforskningen er i en avsluttende fase, og den vil snart bli oversendt den høyere påtalemyndighet med forslag om tiltale, skriver Borg Johannessen.

Sporingsenhet på avdødes bil

I tillegg til den unge brasilianske mannen er tre andre menn siktet i saken, én i midten av 20-årene og to i 30-årene.

Politiet mener at Lanes ble spanet på i tiden før drapet. Blant annet mener de at en sporingsenhet ble montert på avdødes bil. Dette gjorde det mulig å følge med på bevegelsene hans via en app.

ÅSTEDSUNDERSØKELSER: Politiet har sikret flere gjenstander fra den utbrente bilen. Foto: Frode Sunde / TV 2

TV 2 er kjent med at det er funnet fingeravtrykk fra en av de siktede på enheten.

Ifølge TV 2s opplysninger ble enheten bestilt av en av de andre siktede. Han kjøpte denne med sitt eget kredittkort og fikk den levert hjem.

I bilen som ble påtent, etter drapet har politiet også funnet gjenstander, blant annet klær, som de mener å kunne knytte til de siktede.

Ingen av de pågrepne har erkjent straffskyld.

Rettssaken er allerede forhåndsberammet til mars 2023.