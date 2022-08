Har fått dato for rettssak – dette risikerer Hulsker

Der står han tiltalt for hensynsløs atferd og hatefulle ytringer mot Jwan Rasho (24), som var dørvakt på utestedet Syng Mer i Oslo sentrum den aktuelle kvelden.

Ifølge tiltalen ble Rasho kalt en «jævla neger». Hulsker spurte også Rasho hvordan han kunne «be en hvit mann om å gå ut».

Da tiltalen ble kjent for en måned siden uttalte Hulskers forsvarer, advokat Bernt Birkeland, at han erkjenner straffskyld og ser frem til å legge saken bak seg.

FORNÆRMET: Jwan Rasho kom til Norge som syrisk flyktning for seks år siden. I april lot han seg intervjue av TV 2. Foto: Aleksander Myklebust / TV 2

Birkeland har ikke besvart TV 2s henvendelser mandag.

Det er satt av én dag til rettssaken i Oslo tingrett.

Av praksis fra Høyesterett er normalt straffenivå for et tilfelle av hatefulle ytringer en kortere betinget fengselsstraff kombinert med bot tilsvarende en brutto månedslønn.

For hensynsløs atferd er normalt straffenivå bot.

Strafferammen for hatefulle ytringer er bot eller fengsel inntil tre år, mens strafferammen for hensynsløs atferd er bot eller fengsel inntil to år.

Saken ble offentlig kjent da Rasho fortalte sin historie til TV 2 i april.