Forskning: Tekoppen din inneholder mer enn du tror

Ny forskning viser at det ikke bare er honning og teblader som flyter rundt i koppen din.

En studie utført av forskere ved universitetet Trier i Tyskland viser hårreisende resultater om hva som finnes i tekoppen din.

Studien er publisert i det vitenskapelige tidsskriftet «Biology Letters».

Te fra vanlige butikker

Det beskrives i studien at forskerne kjøpte te og urter fra en lokal matbutikk i Tyskland.

– Jeg gikk egentlig bare til et par forskjellige dagligvarebutikker og kjøpte en hel haug med forskjellige typer te. De må ha trodd at jeg er en ganske stor te-drikker, sier økologisk genetiker og forsker bak studien, Henrik Krehenwinkel til «Smithsonian magasin».

Forskning.no omtalte saken først.

VANLIG TE: Forskerene analyserte vanlig te. Foto: Labrador

Mer enn 1200 arter

Prøvene besto av flere versjoner av det samme te-produktet, men fra forskjellige merker. De endte med urter og te fra totalt fire kontinenter. Krehenwinkel forklarer at dette ble gjort for å sikre at hver prøve hadde en rekke opprinnelser representert.

Til sammen ble det analysert 40 ulike planter fra te-typene kamille, mynte og persille. Metode som ble brukt kalles for «miljø-DNA-teknologi».

Miljø-DNA Miljø-DNA brukes til overvåking av artsmangfold i naturen uten at man trenger å se eller høre artene som påvises. Teknologien går ut på å lete etter mikroskopiske DNA-spor i naturen for å finne ut av hvilke arter som lever der. Dette spores opp fordi levende organismer avgir DNA-spor til miljøet rundt seg i form av hud- og hårceller, spytt, avføring og lignende. Denne metoden kan brukes på alle tørkede planter, noe som gjør den til et potensielt uvurderlig verktøy for å overvåke truede insektarter og spore spredningen av plante-skadedyr. Kilde: Nina.no

Ved bruk av miljø-DNA-teknologi, isolerte teamet insektenes DNA. De fant til sammen spor av mer enn 1200 forskjellige arter i teen, både insekter og leddyr.

Det var særlig én type som hadde flest funn.

Yrende liv av småkryp i koppen

Studien påviste at det tidligere har vært et yrende liv av småkryp blant de tørkede og oppmalte tebladene. Det ble blant annet funnet spor av avføring fra edderkopper og spytt fra sommerfugler.

EDDERKOPPBÆSJ: Studien viste til DNA-funn av blant annet edderkopp-avføring på tebladene. Foto: Scanpix SOMMERFUGLSPYTT: Det ble også funnet spor av spytt fra sommerfugler. Foto: Scanpix

Mynte-te inneholdt DNA fra insekter funnet i Pacific Northwest-regionen i USA, mens grønn te inneholdt insekt-DNA fra Øst-Asia.

Studien viste blant annet at det var grønn te som i gjennomsnitt viste høyest antall spor av insekt-DNA.

– I grønn te fant vi DNA knyttet opp mot 400 insekter i én enkelt tepose. Det overrasket meg veldig, sier Krehenwinkel.

Om det naturlige krydderet har noen innvirkning på smaken, er nok lite sannsynlig. Krehenwinkel forklarer til at det aller meste av DNA-et i tebladene kommer fra selve planten.

– Sannsynligvis kommer omtrent 99,999 prosent av DNAet fra plante-DNA, og bare en liten brøkdel er insekt-DNA, som selvfølgelig er bra for te-drikkere. Man vil jo drikke teen og ikke insektene.

IKKE FARLIG: Resultatene av forskningen gjør det ikke farlig å drikke te. Foto: Colourbox

Viktig forskning, men ikke farlig

Forskerne viste seg å være fornøyde med resultatene.

Selv om mengden insekts-DNA var liten, kunne spennet i arter være stort. Analysen viste til at hver prøve også inneholdt i gjennomsnitt DNA-et til mer enn to hundre forskjellige typer leddyr, altså ikke bare insekter. Funnet anses som viktig.

De konkluderte med at det de fleste har i kjøkkenskuffen, er en viktig kilde i overvåkningen av leddyr, oppdagelsen av skadedyr og undersøkelser av hvor plantematerialet kommer fra.

Krehenwinkel understreker at undersøkelsens funn ikke viser til at det er farlig å drikke te.

– Selv en liten tilstedeværelse av leddyr-DNA er et godt tegn på at teen ikke inneholder mye plantevernmidler, avslutter han.

Studien ble utført av Henrik Krehenwinkel, Sven Weber, Sven Künzel og Susan Kennedy ved Trier-universitet i Tyskland.