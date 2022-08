Måtte punge ut 19.000 for spontanabort

Lan Zheng (29) fra Shanghai og Christopher Høvik (28) fra Bergen venter en gutt og en jente. Christopher er norsk statsborger; det samme vil de to i magen være når de er født. Likevel må paret betale dyre dommer for helsehjelp under svangerskapet.

Det var Bergens Tidende som omtalte saken først.

De to møttes i studietiden for fire år siden, og giftet seg i desember i fjor på Tinghuset i Bergen. I mars fikk paret vite at Lan var gravid med tvillinger.

– I begynnelsen var vi veldig sjokkerte, innrømmer Lan.

REGNINGER: Sykehusregningene har allerede begynt å hope seg opp på kjøkkenøya hjemme på Sandsli. Foto: Paal S. Schaathun/TV 2

Kommer seg ingen vei

Men sjokket rakk så vidt å legge seg før det neste var et faktum.

Lan sitt visum har nemlig gått ut, og for å kunne fornye dette må hun til ambassaden i Shanghai. Men på grunn av at pandemien enda herjer i hjemlandet, kommer hun seg ingen vei.

Hun har forsøkt flere ganger, men hver reise hun har bestilt har blitt kansellert. Dessuten ville det vært for risikabelt for den vordende tvillingmammaen å reise nå.

– Om jeg hadde reist dit nå, hadde jeg måttet sitte to til fire uker i karantene på hotell, forklarer Lan.

I denne obligatoriske karanteneperioden kan ikke kinesiske myndigheter garantere verken helsehjelp eller tilgang til sykehus. Den norske regjeringen fraråder også reiser til Shanghai.

KORONABØLGE: I Kina herjer koronaviruset enda. Foto: Hector Retamal / AFP

– Føles håpløst

I juni tok Lan kontakt med det norske Utlendingsdirektoratet (UDI) for hjelp til å fornye visumet sitt. I svaret, som TV 2 har fått tillatelse til å gjengi, står det at de ikke kan hjelpe Lan.

«Dear Lan.

We refer to your inquiry dated 23rd of June. In order to stay in Norway legally, you will need a residence permit. Since your visa has expired, you will need to return to China in order to apply. If you apply from Norway, the application will most likely be rejected on the grounds that you can not apply from Norway.

The fact that it is inconvenient or expensive to travel back to China to apply will not be sufficient reasons for us to excempt from the normal rules for applying for a permit.»

– Jostein Bakke, Utlendingsdirektoratet

Siden Lan mangler visum, har hun ingen rett på norsk helsehjelp. Sykehuset sender automatisk faktura til pasienter som ikke er medlem av folketrygden, og de må selv kontakte inkassobyråene for å dokumentere manglende betalingsevne.

BRYLLUP: Lan og Christopher giftet seg på lille julaften 2021. Foto: Privat

I et tilsvar til TV 2 fra Haukeland Universitetssykehus bekreftes det at fakturaer for helsehjelp sendes ut automatisk.



«Det blir automatisk sendt ut faktura til pasienter som ikke er medlem av folketrygden. Hvis en pasient kontakter innkrevingsselskapet og fremlegger dokumentasjon for manglende betalingsevne, vil helseinstitusjonen eller tjenesteyter måtte dekke utgiftene. Dette er etter vår oppfatning i tråd med gjeldende regelverk og retningslinjer.

Vi forstår at dette kan skape uro for dem det gjelder, og vi er i dialog med Helsesenter for papirløse migranter i Bergen for å finne ut hvordan vi best mulig kan ivareta de papirløse. Samlet sett gjelder dette svært få saker.»

– Clara Gjesdal, viseadministrerende direktør Helse Bergen

FAKTURERER AUTOMATISK: Helse Bergen forstår at ordningen kan skape uro. Foto: Geir Johnny Huneide / TV 2

Men Lan får ikke dekket disse helseutgiftene, og er blitt en kasteball i det norske systemet. Ingen ser ut til å vite hva de kan gjøre for å hjelpe, da det finnes få situasjoner som ligner denne. Lan sitter timevis i telefonkø med ulike instanser, men til ingen nytte.

19 000 for spontanabort

Paret har heller ikke fått vite hva sluttsummen på svangerskapet vil ende på, men frykter regninger på hundretusenvis av kroner.

Dette er heller ikke parets første graviditet. For en spontanabort i desember måtte de punge ut 19 000 kroner.

Fordi det er tvillinger paret nå venter, må de regne med tettere kontroller og oppfølging enn i et vanlig svangerskap. Regningen for den første ultralyden kom på 1568 kroner.

Kostnadene hittil har Lans ektemann fått betalt, men stort mer klarer de ikke helt alene. I så fall må de ta opp dyre lån.

– Tvillinggraviditeter er mer risikofylte, så det kan hende jeg må opereres med keisersnitt, sier Lan.

På grunn av sitt manglende visum, kan hun heller ikke jobbe eller få inntekt i Norge.

HÅP: Lan og Christopher håper norske myndigheter kan hjelpe dem. Foto: Pål S. Schaathun/TV 2

– Det er veldig urettferdig. Jeg er gravid fordi jeg er kvinne. Hadde mannen min, som jobber som vaktmester og betaler skatt hatt babyene i sin mage, ville han fått gratis helsehjelp, sier Lan.

Ekteparet føler seg hjelpeløse, og aner ikke hvordan de skal klare å betale for svangerskapet.

Siden de ikke kommer seg til Kina, håper de nå at det er råd å få fra norske myndigheter. Tvillingene er ventet allerede i oktober.

– Jeg håper virkelig at noen kan hjelpe meg, sier Lan.