FHI: Kondomer beskytter ikke mot apekopper

– Fysiske barrierer, slik som kondomer, vil ikke gi en fullgod smittereduserende effekt som ved andre kjønnssykdommer. Det er generell kroppskontakt som er den viktigste overføringsmetoden, sier assisterende direktør Geir Bukholm i FHI til NRK.

Nå tyr FHI til samme steg som Verdens helseorganisasjon (WHO) og oppfordrer utsatte grupper til å redusere antall tilfeldige sexpartnere for å få ned smitten av apekopper.

– Det er viktig å påpeke at dette ikke er en seksuelt overførbar sykdom i tradisjonell forstand, fordi også annen kroppskontakt enn akkurat den seksuelle kontakten bidrar til smitte, legger Bukholm til.

WHO erklærte apekopper for en global helsetrussel i slutten av juli. Hittil har over 19.000 mennesker fått påvist smitte i 75 ulike land. 53 personer har fått påvist smitte i Norge.