Ekspert om norsk diplomat: – Nå får det være nok

Videoen av en norsk diplomat som skjeller ut to hotellansatte i Russland har vekket sterke reksjoner. Nå tar en ekspert diplomaten i forsvar.

I videoen, som har gått sin seiersgang på internett, kan man høre at den norske diplomaten skjeller ut de hotellansatte og sier at hun «hater russere».

– Dere bare fucker opp alt. Dette hotellet er en skam og alle dere er en skam, sier kvinnen på videoen.

Spesialist på diplomati, Iver B. Neumann, tror russiske myndigheter vil bruke videoen for alt den er verdt.

GODT HÅNDTERT: Neumann mener UD har håndtert saken godt. Foto: Fridtjof Nansens Insitutt

Han synes likevel saken har blitt blåst opp til å være større enn den egentlig er.

– Som diplomat kan man ikke tillate seg å si sånne ting, så der gjorde hun rett og slett en feil. Men feil er noe alle kan gjøre, sier Neumann.

– Elendig service

Videoen har vekket sterke reaksjoner i Russland, men Utenriksdepartementet bekrefter mandag morgen til TV 2 at de fortsatt ikke har hørt noe fra russiske myndigheter.

– Vi har ikke fått noen reaksjoner fra russiske myndigheter på saken, sier Guri Solberg, kommunikasjonsrådgiver i UD.

Russland står i en svært krevende situasjon på grunn av krigen i Ukraina, og Neumann tror derfor at de vil bruke videoen for å styrke kampmoralen i landet.

– De vil bygge opp under en historie om at hele verden hater dem, og at de må stå sammen mot verden, sier Neumann.

LEKKET: Videoen av den norske diplomaten er lekket og spredt i flere russiske medier. Foto: Mash/Skjermdump

Som diplomat er man godt opplært i hva man kan si og ikke, men Neumann understreker at alle mennesker kan bli frustrert og irritert.

– I Russland har de en elendig servicetradisjon, så vi har alle vært i situasjoner hvor vi blir forbanna fordi russerne ikke gidder å gjøre jobben sin.

– Nå får det være nok om denne saken, sier Neumann.

– Gavepakke for russerne

Professor i sikkerhets- og forsvarspolitikk ved Universitetet i Oslo, Janne Haaland Matlary, mener derimot det er helt uakseptabelt at en norsk diplomat kommer med slike uttalelser.

– Man er trent opp som diplomat til hvordan man skal oppføre seg og hvordan man unngår å si det man egentlig mener. Det er noe av det aller viktigste, sier Matlary.

MANIPULERT: Matlary trodde først videoen var manipulert, og ble sjokkert da hun fant ut at den var ekte. Foto: UiO

Hun mener videoen er en gavepakke for russiske myndigheter, men at det ikke vil ha noe å si på politisk nivå.

– Dette har innflytelse på vanlige russere. Myndighetene har all interesse av å blåse dette opp, sier Matlary.

Hun tror likevel at alle som tenker rasjonelt vil forstå at dette bare var et arbeidsuhell.

– Vi har alle stått i en hotellresepsjon og vært forbanna, men en diplomat må beherske seg mer enn vanlige folk, sier Matlary.

UD beklager

Utenriksdepartementet var tidlig ute med å beklage hendelsen.

– Vi beklager sterkt denne hendelsen her. Den representerer på ingen måte norsk politikk eller norske holdninger overfor Russland og russere, sier kommunikasjonsrådgiver Guri Solberg i UD.

KAN IKKE KOMMENTERE: Departementet vil ikke kommentere hvordan saken blir behandlet og hvor lang tid de forventer at dette vil ta. Foto: Thomas Evensen / TV 2

Saken blir nå håndtert internt i departementet.

– Kan denne diplomaten fortsette i jobben sin?

– Dette er en intern sak som vi skal håndtere internt, og jeg kan ikke si noe utover det, sier Solberg.

Vekker reaksjoner i Russland

Ifølge Mash undersøker russisk politi hendelsen.

Maria Zakharova er talsperson for russisk UD, og har lagt ut en melding om videoen på sin Telegram-konto.

– Det russiske utenriksdepartementet jobber med å finne ut hvordan vi skal svare på denne oppførselen av hat, nasjonalisme og fremmedfrykt, skriver Zakharova, ifølge statskanalen Russia Today.