Styreleder om dobbeltdrapet: – Trodde ikke det jeg hørte

Mandag kveld ble en mann pågrepet etter at to personer ble funnet drept i et boligkompleks på Otta. Styrelederen sier hendelsen er forferdelig.

– Dette er dypt tragisk og vil naturligvis prege de som bor i området i lang tid fremover, sier styreleder Odd Båstad til TV 2.

Båstad er på ferie og var ikke hjemme selv da hendelsen fant sted mandag kveld.

– Jeg fikk høre om det i går og trodde ikke det jeg hørte. Jeg kjenner selv ofrene av hendelsen, forteller han.

– Det er forferdelig, rett og slett.

SPERRET AV: Et stort område rundt åstedet er sperret av, og flere naboer ble nødt til å sove et annet sted i natt. Foto: Morten Leander Kristoffersen / TV 2

Føler på avmakt

Politiet i Innlandet rykket mandag kveld ut etter melding om knivstikking på Otta i Sel kommune.

Det ble først meldt om to personer med alvorlige skader etter hendelsen, men klokken 19.27 skriver politiet at to personer er funnet drept i et boligkompleks på Otta.

– To personer er drept. En person er pågrepet og det er den pågrepne som har varslet politiet om hendelsen, sa innsatsleder Fredrik Thompson til TV 2 mandag.

Lokalsamfunnet på Otta er sterkt preget av gårsdagens dramatikk og det tragiske utfallet.

– Dette er en dag der mange føler på avmakt, sier fungerende ordfører Pål Ellingsbø til TV 2 tirsdag morgen.

Mistro i lokalbefolkningen

Det lille tettstedet i Gudbrandsdalen har bare rundt 2200 innbyggere og for mange kommer drapene tett på.

– Dette er noe man som regel bare leser om i media. Jeg tror mange føler på en mistro om at dette kan skje i vårt lokalsamfunn også, sier Ellingsbø.

HOLDER ÅPENT: Alle som vil kan samle seg i Sel Kirke tirsdag. Foto: Morten Leander Kristoffersen / TV 2

Ordføreren opplever ikke at innbyggerne er redde etter gårsdagens hendelse, men håper folk holder sammen og snakker med hverandre.

– Når det største sjokket har lagt seg er det viktig at vi sammen bearbeider det som har skjedd, sier Ellingsbø.

Politiet har satt i gang en omfattende etterforskning og Ellingsbø håper at lokalsamfunnet etter hvert vil få flere svar på hva som har skjedd.

Åpen kirke

I dag har Sel Kirke åpent mellom klokken 09 og 15 for alle som har behov for å samles etter hendelsen.

– Her kan man samles, snakke med prest, tenne lys eller ta en kaffe sammen, dersom man ønsker det, forteller kirkeverge Steinar Grøn til TV 2.

Ordfører Per Ellingsbø sier at kommunens kriseteam jobber tett med alle berørte parter.

– Det er snakk om tilrettelegging for de som ikke kan bo hjemme på grunn av avsperringer rundt åstedet, og det er et tilbud til de som har behov for samtaler og informasjon, sier Ellingsbø.

I tillegg vil det bli holdt en ekstra gudstjeneste søndag klokken 19.