Siri Kristiansen vant Gi labb: – Sjokkert

I finalen av TV 2s nye underholdningsprogram, Gi labb, sto det mellom Youtuber Mina Jacobsen (21) og hunden hennes My (1), tidligere Frp-partileder Siv Jensen (52) med Karma (1) og medie-profil Siri Kristiansen (43) med Bowie (4).

RØK UT: Mina Jacobsen røk ut i den første av de to finale-konkurransene. Foto: TV 2

En avgjørende duell

I den første av de to finale-konkurransene røk Mina Jacobsen ut, og det ble derfor Siv Jensen og Siri Kristiansen som møttes i den avgjørende duellen.

Se video av Siv Jensens overraskende innrømmelse:

De forteller til TV 2 at verken av dem hadde sett for seg å komme helt til finalen.

– Jeg visste at hun lærer fort, men jeg tenkte aldri at vi skulle komme så langt, sier Siv Jensen.

Jensen var først ut i duellen. Hun forteller at hun trodde Kristiansen kom til å ta seieren allerede før det hele var avgjort.

– Jeg skjønte at Siri og Bowie kom til å vinne.

Dette begrunner hun i at Karma var ufokusert.

UFORVENTET: Siv Jensen forteller at hun ikke trodde hun skulle komme til finalen. Foto: TV 2 / Espen Solli

Norges flinkeste kjendis-hund

Magefølelsen stemte. Kristiansen og Bowie gjennomførte med stil, og vant Gi labb.

Se video øverst i saken.

– Det har vært veldig gøy å være med i Gi labb. Bowie elsket det, forklarer Siri Kristiansen til TV 2.

Hun innrømmer at seieren var uforventet.

– Verken i forkant eller underveis av programmet hadde jeg sett for meg at jeg kunne vinne, sier hun og fortsetter:

– Jeg ble sjokkert, men jeg syntes vi var fryktelig gode på slutten, så da ble jeg samtidig ikke sjokkert. Det var blandete følelser.

VANT: Siri Kristiansen og Bowie ble vinnerne av Gi labb. Foto: TV 2

Deltakelsen beskriver hun som «veldig gøy», og forklarer at hun har lært mye.

– Det har vært en bratt læringskurve. Jeg har i enda større grad lært hvor mye som er opp til hundeeiere i forhold til hva hunden får til og ikke får til.

– Før kunne jeg irritere meg ovenfor Bowie hvis han ikke gjorde hva jeg sa, men nå innser jeg at jeg kun kan bli irritert på meg selv.

Første møte med reality

Kristiansen har tidligere deltatt i ulike reality-program som Skal vi danse og Kompani Lauritzen, og hun forklarer at hun trives i «bobla».

– Jeg elsker å være med på ting og å havne i bobla. Det er gøy å få gjøre ting man ellers ikke får gjort.

For den tidligere parti-lederen Jensen derimot, har programmet vært hennes første møte med reality-universet.

– Grunnen til at jeg ble med i Gi labb var for Karma. Konseptet virket gøy og det var en fin mulighet til å aktivisere henne, samt at vi fikk tilbringe tid sammen, forklarer Jensen, som tok andreplassen med et smil.

ANDREPLASS: Siv Jensen forteller at hun er stolt av å ta andreplass. Foto: TV 2

– Det var fortjent. Siri og Bowie gjorde et knallbra oppløp, og de gjennomførte perfekt i finalen. Jeg er stolt av å ta andreplass.

Hun beskriver det hele som positivt.

– Det har vært utrolig gøy å være med sammen med de andre deltakerne og alle som jobbet i produksjonen. Rett og slett en kjempeopplevelse og jeg angrer ikke, sier hun og fortsetter:

– Jeg har lært mye og jeg har fått gode tips som jeg tar med meg videre, og ikke minst har jeg og Karma lært oss bedre å kjenne.

Ny hobby?

Selv om Kristiansen tok seieren, forteller Jensen at hun ikke har lagt den nye hobbyen på hylla.

– Vi driver ikke på nivå med mesterskap, men jeg har kjøpt litt utstyr som jeg bruker i skogen og trener med Karma.

BLANDETE FØLELSER: Siri Kristian beskriver at det oppsto blandete følelser da hun ble kåret til vinner. Foto: TV 2

Mens Kristiansen forklarer at det holdt med seieren.

– Bowie elsket konseptet enda mer enn meg. Han har begynt å gi meg et annet blikk når vi skal ut å leke. Men vi har ikke gjort noe særlig agility i ettertid, annet enn noe lignende til det vi gjorde i finalen med øvelser i skogen. Det gjør vi litt, men ikke med de elementene vi hadde i Gi labb, sier hun og avslutter:

– Han synes uansett at det er kjempe morsomt, og det var veldig gøy å slå Siv.

