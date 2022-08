Kilder til TV 2: Bodø/Glimt med nytt Eriksen-bud – kan bli solgt i dag

På første dag av det norske overgangsvinduet er det allerede full fyr i overgangssagaen som involverer den regjerende seriemesteren, den nåværende serielederen og ligaens mest ettertraktede nordmann.

Slik VG avslørte lørdag, har HamKam avslått et bud på 12 millioner kroner fra Molde for Eriksen.

Fra før har HamKam kommet til enighet om et salg til Bodø/Glimt for et sted rundt 7-8 millioner, men da først etter denne sesongen. Dette fordi HamKam mener Eriksen er helt avgjørende for om de beholder plassen i Eliteserien eller ikke.

I løpet av det siste døgnet har Bodø/Glimts innstilling riktignok utviklet seg. Glimt ønsker seg Eriksen umiddelbart og signaliserte dette klart og tydelig med et nytt bud til HamKam, får TV 2 opplyst.

Budet inneholder penger og én eller flere spillere i retur.

Det første fremstøtet har ikke blitt akseptert av HamKam, men kilder opplyser at det nå er økte forventninger til at det kan ende i enighet om et salg av Eriksen i løpet av mandagen.

Både Molde og Bodø/Glimt er med i kvalifiseringen til henholdsvis Conference League og Champions League. På grunn av registreringsvinduene til kampene i Europa haster det for begge å få på plass forsterkninger.

Desperasjonen er størst for Glimt for akkurat nå.

Troppene til neste runde i Europa måtte nemlig registreres innen fredag i forrige uke, men det er lov å gjøre inntil to endringer frem til dagen før kamp.

Ettersom Glimt spiller mot Zalgiris på onsdag, må de registrere Eriksen tirsdag dersom han skal kunne spille.

På grunn av papirarbeidet som kreves for å fullføre en overgang mellom to norske klubber formelt, vil Eriksen-overgangen tidligst kunne bli bekreftet tirsdag dersom partene kommer til enighet mandag.

Mandag er derfor siste frist for Bodø/Glimt til å få kloa i Eriksen i tide til å bruke ham i den høyst verdifulle Champions League-kvalifiseringen. Vinner bodøværingene denne kampen, er de bare ett steg unna gruppespillet i verdens største klubbturnering.

Derfor er de neste timene helt avgjørende for Eriksens umiddelbare fremtid.

Det er foreløpig ikke kjent om Molde vil gjøre et nytt fremstøt for å sikre seg Eriksen nå. De kan registrere ham senest onsdag til Conference League-oppgjørene mot Kisvalda.

Daglig leder Ole Erik Stavrum i Molde har ikke besvart TV 2s henvendelser. Det har heller ikke Bodø/Glimts sportsmanager Håvard Sakariassen. Daglig leder Bent Svele i HamKam har ingen kommentar.

Eriksen har levert fire mål og fire målgivende pasninger for HamKam i Eliteserien denne sesongen.

Kontrakten hans varer ut 2023 med en lønn som er mye lavere enn det han kan tjene i Molde eller Bodø/Glimt, eller Rosenborg som forsøkte å hente ham før sesongen.