Fotballens nye helter: – Liker du ikke dette, liker du ikke fotball

Yaw Ihle Amankwah er ikke i tvil. EM har vært en oppvisning i god fotball og enorm underholdning, til tross for at Norge forsvant ut i gruppespillet.

TV 2s fotballekspert ser en stor forbedring på nivået fra få år tilbake.

– For å være helt ærlig er jeg blåst av banen. Det er et kvantesprang fra tidligere turneringer og fra det folk for kanskje fem-seks år siden assosierte med kvinnefotball, sier fotballeksperten.

Amankwah kommer samtidig med en klar beskjed til de som har snakket ned nivået i mesterskapet.

– Det er rett og slett sånn at hvis du ikke liker dette, da liker du ikke fotball. Det er så underholdende kamper vi har fått servert i dette EM.

Flere deler bergenserens mening. Tilskuerrekorden fra 2017-EM ble smadret allerede halvveis ut i årets mesterskapet. Til sammen møtte godt over en halv million mennesker opp for å se EM på stadion.

Samtidig ble søndagens finale spilt på et utsolgt Wembley. UEFA sine offisielle tall tilsier at over 87 000 tilskuere så England dra i land EM-seieren på hjemmebane.

Det tilskuertallet er det høyeste noensinne registrert i en EM-kamp, både på herre- og kvinnesiden.

MEKTIG IMPONERT: TV 2s fotballekspert, Yaw Ihle Amankwah, mener kvinnenes nivå er betydelig høyere nå enn for få år siden. Foto: Eivind Senneset

– Forbilder i kvinnefotballen

Gjennom turneringen har TV 2s fotballekspert også lagt merke til hvem som har vært tilstede for å heie fram sine landsmenn.

– Dette med representasjon er et nøkkelord her. Når man er på disse kampene så ser du nettopp det. Det er veldig mange unge jenter på tribunen med familiene sine.

Generasjonen som skal løfte kvinnefotballen ytterligere nivåer har nå fått seg nye helter.

– Istedenfor å måtte se til herrefotballen for forbilder, ser man nå at de har fått sine forbilder i kvinnefotballen.

– De går med draktene til de store stjernene på ryggen. Selvfølgelig vil dette gjøre veldig mye med rekrutteringen i jentefotballen.

En ny generasjon supportere møter opp for å heie fram sine nye helter. Foto: HENRY NICHOLLS

Mener Norge er langt unna

Dessverre er det ikke bare fryd og gammen for oss nordmenn. Norges EM ble en fiasko. Amankwah mener de norske kvinnene må ta store steg for å kjempe i toppen.

– Vi må bare stikke fingeren i jorden og si at forskjellen mellom oss og de aller beste er sjokkerende og skuffende stor. Det blir enda tydeligere ved å se det på kloss hold.

Landslagssjefen Martin Sjögren var ferdig i jobben kort tid etter EM-exiten. Amankwah mener det er et steg i riktig retning, men at forskjellene på Norge og de aller beste er langt mer enn bare trenerteamet.

– Du så taktiske forskjeller, men også fysiske og tekniske forskjeller på Norge og de andre lagene.