Ble diskvalifisert etter «juks»: – Straffen var for streng

I Norges sprekeste blir to deltakere diskvalifisert fra en konkurranse etter å ikke ha gjennomført et hinder riktig.

I TV 2-programmet Norges sprekeste konkurrerer ti pensjonister mot hverandre og til slutt kåres den sprekeste av dem alle. Det nærmer seg slutten av programmet og deltakerne kjemper iherdig om førsteplassen.

I forrige episode av programmet, som sendes på TV 2 og TV 2 Play, deltok pensjonistene i en hinderløype i lag på to og to. I mandagens episode blir det dog avslørt at to av deltakerne får en kjip beskjed.

Hinderet ble gjennomført feil

Dommerne tok nemlig en beslutning på at deltakerne Mahinder Kumar (73) og Morten Kristiansen (71), som var på lag sammen, ikke gjennomførte et av hinderne på korrekt vis. De ble derfor diskvalifisert av konkurransen og endte med null poeng.

Med finalen som nærmer seg med stormskritt, er alle poeng viktige.

Hinderet i konkurransen gikk ut på at deltakerne skulle sammen komme seg over en stor tømmerstokk. Det var altså ikke tillat å gå rundt. I episoden ser man at deltakerparet kommer seg nesten over stokken, men ikke helt.

– I en hinderløype så går det ut på å gjennomføre de hindrene som vi har gitt dere. Det var et lag som passerte rundt og ikke over den andre tømmerstokken. Og det laget var Morten og Mahinder, sier programleder Erik Solbakken i mandagens episode.

Etter beskjeden ble Mahinder og Morten satt ut og visste ikke hva som hadde hendt.

– Bildene viser tydelig at du, Morten, fører Mahinder helt ned i enden av stokken sånn at dere passerer rundt og ikke helt over stokken, utdyper Solbakken til deltakerne og påpeker at til tross for at det kanskje ikke hadde blitt gjort med overlegg, så var fordelen likevel stor.

Uenig i straffen

Kristiansen forteller til TV 2 at han mener straffen laget fikk for feilen, var for stor. Han er dog enig i at de ikke gjennomførte oppgaven på helt korrekt vis.

– Når du gjør en feil, så er det greit at du blir straffet. Men det bærer preg av at vi var klønete, sier skiløperen og påpeker at de ikke jukset, men gjorde en feil.

– Straffen var for streng i forhold til fortjenesten. Rumpa var over, men ikke bena. Det var tilsynelatende ikke plass på stokken, men han (Kumar, journ. anm.) løper ikke med bena på bakken, sier han og mener at det er forskjell på å være klønete og det å jukse.

Kumar forteller at han stort sett er enig i avgjørelsen, men sier at avgjørelsen var litt for hard.

– Det var lite plass, så det var ikke så mye valg. Det var ikke med vilje. Men det var greit med avgjørelsen. Det er en konkurranse. Hvis vi gjør feil, så er det vår feil.

– Med tungt hjerte

Programleder Solbakken sier at det var en nokså dramatisk vending på en ellers koselig realityserie. Han påpeker at deltakerne var veldig kompetitive med høyt konkurranseinstinkt. Når det derfor var en hinderløype, så var det viktig å gå gjennom på ordentlig vis og fortelle hvordan man skulle og ikke skulle gjøre gjennomføre det, forteller han.

– Når de tok en snarvei, så ble det vurdert at snarveien var for fordelaktig for laget. Da endte vi med null poeng, sier han til TV 2.

Han påpeker dog at Kristiansen og Kumar har helt rett i at det nok ikke var gjort med vilje. Men ettersom lagkonkurransen i utgangspunktet var fattig i poeng sammenliknet med de individuelle konkurransene, måtte valget falle på null poeng. Differansen mellom poengene var altså allerede liten.

– Man ser virkelig at de gir alt og de skal sies at det var med tungt hjerte å ta valget. Mahinder og Morten jobbet så knallsterkt sammen, sier programlederen.

I mandagens episode må nok en deltaker forlate konkurransen. Neste uke er det klart for finale, da de to siste episodene av Norges sprekeste sendes mandag 8. august.

