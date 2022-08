Berisha imponert av tribunekulturen: – Skjer ikke i Norge

Veton Berisha hadde blandede følelser etter debuten for Hammarby.

Veton Berisha fikk ingen drømmedebut i Hammarby-drakten med 1-2-tap for IFK Värnamo på overtid. Nordmannen ble likevel imponert over klubbens supportere.

– Det er noe annet enn i Norge, sa Berisha til Aftonbladet og la til at norsk supporterkultur har noe å lære av Sverige.

– Av det jeg har sett i Hammarby så har de det. Det var mye mer trykk, mer stemning og mange flere på tribunen.

Det var 22.000 til stede på Hammarbys hjemmebane i Stockholm.

– Det skjer ikke i Norge, sa Berisha.

Den tidligere Viking-spilleren ble byttet inn etter 72 minutter, men greide ikke hindre at Marcus Antonsson ble den store helten for gjestene med to mål på 17 minutter.

Tilbake fra skade

Rogalendingen spilte ikke den siste måneden for Viking grunnet en skade, og innhoppet var dermed kjærkomment for ham.

– Det var fint å spille fotball igjen. Jeg har ikke spilt på en måned, så det var deilig å debutere. Men når du taper sitter du igjen med en drittfølelse, i hvert fall etter en kamp vi burde ha vunnet, konstaterte han.

Hammarby møter tabelljumbo Sundsvall i neste serierunde. Der håper Berisha at han kan starte etter skadeproblemene.

– Vi får ta det med det medisinske teamet, men det ser i hvert fall bra ut. Jeg har ikke hatt noen problemer denne uken, sa han.

Føler presset

Berisha erkjenner at han føler på litt press i sin nye tilværelse. Han pøste inn mål for Viking i den første delen av sesongen, før Hammarby kjøpte han for det som skal være nærmere 20 millioner kroner.

– Jeg setter mest press på meg selv, men det er selvfølgelig litt press når du blir hentet for en del penger. Jeg har ikke kommet hit for ikke å levere, så jeg skal gjøre alt i min makt for å hjelpe laget, sa Berisha.

