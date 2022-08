– Russland står overfor avgjørende valg

Mandag kalte den ukrainske presidenten Volodymyr Zelenskyj russernes siste bombing av Mykolajiv for en av krigens mest brutale angrep.

I ukesvis har det vært nesten daglige angrep i dette området, samtidig som ukrainske tropper forsøker å komme seg inn i naboregionen Kherson, som er okkupert av russerne.

Tidligere forsvarssjef Sverre Diesen mener de russiske angrepene er et forsøk på å stanse ukrainerne fra å ta tilbake den viktige havnebyen Kherson.

– Russland har en avveining å gjøre. Skal de prioritere en fortsatt offensiv i Donbas, eller skal de forsterke de russiske avdelingene syd i Kherson-området?, sier han.

Ifølge Diesen vil det være umulig for russerne å gjøre begge deler.

Må gjøre prioriteringer

På vestsiden av elven Dnepr, i nærheten av Kherson, har ukrainerne startet en offensiv for å isolere betydelige russiske styrker.

VIKTIG OMRÅDE: En russisk soldat patruljerer et området ved eleven Dnepr i Kherson-regionen 20. mai 2022. Foto: AP

Dette i forsøket på å gjenerobre Kherson, som dessuten er et økonomisk viktig område for Ukraina.

– Kherson er den eneste større byen russerne har kontroll over. Dersom russerne mister fotfestet de har her, snakker vi om noe som nærmer seg å være et strategisk tilbakeslag for russernes del, sier Diesen til TV 2.

Til tross for at russerne per nå kun har begrenset fremgang i Donbas, mener eksperten det er avgjørende for dem å ta kontroll over den gjenværende delen av Donetsk fylke.

– De anerkjente de to områdene som selvstendige folkerepublikker, og russerne er sånn sett avhengig av å skaffe seg militær kontroll over området, sier han.

Den tidligere forsvarssjefen mener ytterligere hjelp fra vesten vil være av avgjørende betydning. Foto: Frode Sunde / TV 2

Derfor står Putins Russland overfor et vanskelig valg når det gjelder prioriteringer av styrker, mener Diesen.

Kan snu krigsbildet

Likevel mener den tidligere forsvarssjefen at Ukraina ikke er i stand til å drive russerne tilbake fra Kherson.

Forutsetningen for at de skal klare det, er dersom Vesten trapper opp våpenleveransen, og forsyner Ukraina med andre typer våpen.

– Det kommer meldinger fra ukrainsk side om at de har overveldende mengder mål å velge mellom, men de må gjøre sterke prioriteringer da de har få artillerisystem og begrenset ammunisjon, sier Diesen.

Han legger til at den vestlige våpenleveransen hittil har vært effektiv, men for å snu krigsbildet fullstendig vil det på sikt være nødvendig med flere av dem.

– Vi snakker om langsiktig oppbygning av ukrainske styrker. Dette med moderne vestlig materiell som kampfly og stridskjøretøy, sier han.

Vesten kan trekke seg

Tidligere har Zelenskyj kritisert flere Nato-land for sende for få våpen. Tyskland er blant de landene som har utmerket seg i presidentens kritikk.

KRITISK: Den ukrainske presidenten Volodymyr Zelenskyj krever mer våpenleveranse fra flere Nato-land. Foto: SERGEI SUPINSKY

– Han har et poeng. Det er ikke bare et rent militært spørsmål, men også den type vestlig forsiktighet som styrker Putins overbevisning om at vestlig enighet om Ukraina kommer til å sprekke opp, sier Diesen.

Den russiske presidenten Vladimir Putin mener dette kan medføre at Vesten med tid vil slippe tak, og derav vil russerne seire.

Et farlig Europa?

På TV 2s spørsmål om det vil åpne for en farligere verden i Europa, dersom Russland vinner krigen, svarer den tidligere forsvarssjefen:

– Det er riktig. Mange observatører med personlig bakgrunn og erfaring fra Russland sier det. Dette er avgjørende for Europas fremtidige sikkerhetssituasjon.

Han tror at Putins og Russlands videre handlingsmønster og atferd avhenger av hvordan utfallet blir i Ukraina.

Den russiske presidenten Vladimir Putin er klar på at vesten etter hvert vil slippe ryggen til Ukraina. Foto: Mikhail Klimentyev / AP

Selv om den brutale krigen har pågått i om lag fem måneder, mener Diesen likevel at det kan være lang tid igjen.

– Bare ikke med samme intensitet. Begge parter har såpass store tap at det neppe kan pågå i årevis, sier han.

Dersom det kommer en form for stagnasjon eller stillstand i operasjonene, vil tapsratene synke og krigstilstanden kan fortsette å opprettholdes.