Fotballryktene: – Gladmelding til Liverpool-fansen

Liverpool-angriper Roberto Firmino har blitt koblet til Juventus, men 30-åringen fra Brasil sier nå at han vil bli værende på Anfield, skal man tro Liverpool Echo.

Hans lagkamerat Virgil Van Dijk sier ifølge samme nettsted at Mohammed Salahs formdupp forrige sesong muligens ble påvirket av kontraktsdiskusjonene, men at han nå spiller med «åpent sinn».

Merseyside-lagets talisman scoret ett av målene i 3-1-seieren mot Manchester City i Community Shield.

Barcelona-trener Xavi sier han ikke vet om Frenkie de Jong, som også er ønsket av Manchester United, vil bli værende i den spanske klubben, ifølge Metro.

Med Cristiano Ronaldos usikre fremtid ser Manchester United på muligheten for en overgang for Stuttgart-spiss Sasa Kalajdzic. De har heller ikke gitt opp Red Bull Salzburgs Benjamin Sesko, skriver Mail.

En annen Red Bull-klubb, Leipzig, har fått en henvendelse fra Barcelona om deres venstreback Angelino, skriver spanske Sport.

Det skal være en backup om klubben ikke klarer å hente Marcos Alonso fra Chelsea.

Sport skriver også at Chelsea har kastet seg inn i kampen om Frenkie de Jong og forbereder et bud. De hevder videre at om det skjer vil Barcelona gå for Manchester Citys Bernardo Silva.

London-klubben skal ha tilbudt tyske Timo Werner til Real Madrid, melder Marca.

Thomas Tuchel ønsker seg også Leicester-forsvarer Wesley Fofana og Denzel Dumfries fra Inter, skriver The Athletic.

Flere Leicester-spillere er interessante for andre klubber. Mail melder at Newcastle har forespurt den engelske kantspilleren Harvey Barnes, etter at de har fått et bud på James Maddison avslått.

Everton fortsetter forhandlingene med PSG om å få Idrissa Gueye tilbake til klubben, mener Times. Midtbaneankeret spilte for de blåkledde fra 2016 til 2019.