Taylor Swift topper versting-liste: – Åpenbart feil

Kjendiser har blitt hardt kritisert den siste tiden for å fly privatfly over en lav sko og dermed bidra til store klimagassutslipp.

På fredag utga markedsføringsfirmaet Yards en liste over kjendiser og deres karbonavtrykk hittil i år.

Den som stakk av med den ikke-så-gjeve seieren var Taylor Swift (32).

Troner på toppen

Undersøkelsen viser at den gjennomsnittlige kjendisen på et år har over tre tusen tonn av CO₂-utslipp. Det tilsvarer over 465 ganger mer enn den vanlige mannen i gata.

Taylor Swift sitt fly har hatt 170 avganger mellom 1. januar og 19. juli. Til sammen har flyet vært nesten 16 dager i luften.

I følge Yards vil det si 6293,54 tonn med karbonutslipp.

Det er over 1000 ganger så mye som en gjennomsnittsperson bruker på et år, ifølge markedsføringsfirmaet.

Reagerer på plasseringen

Taylor Swift sitt team har ikke tilbakevist tallene, men har nå kommet med en kommentar til rapporten.

De påpeker at selv om hennes fly er brukt, er det ikke bare Swift som har fått nyte godt av luksusgoden.

– Å tilskrive de fleste eller alle disse turene til henne er åpenbart feil, sa en talsperson for sangeren til Rolling Stone og forklarte:

– Taylors jetfly lånes ut regelmessig til andre individer.

I godt selskap

Listen består av flere kjendiser, og blant annet holder Kim Kardashian (41), Oprah Winfrey (68) og Mark Wahlberg (51) Swift med selskap.

Kylie Jenner har tidligere blitt kritisert etter at hun tok en 17 minutters flyvning i sitt privatfly, men nå er det kjæresten til Jenner som blir stilt til veggs.

Travis Scott har vært i lufta i 8384 minutter i løpet av 2022, noe som tilsvarer 5,8 dager.

Hans gjennomsnittlige flyreise er på en distanse som kan tilsvare en ti minutters biltur. Til tross for dette ligger han nederst på lista over klimaverstingene.