Kristoff klar for Uno-X: – Var nå eller aldri

Alexander Kristoff bytter ut Intermaché-Wanty-Gobert med norske Uno-X. Det bekreftes mandag morgen.

– Det var nå eller aldri om jeg skulle være med på dette prosjektet med et norsk lag i løpet av karrieren. Det var nå jeg hadde sjansen, sier Kristoff om overgangen til TV 2.

– Tror du at en Kristoff i Uno-X nå gjør at Tour-arrangør ASO nå tenker at Uno-X må bli invitert?

– Vi får håpe det. Det hadde ikke vært populært i Frankrike om ASO ikke inviterte alle de franske lagene, noe de stort sett alltid gjør, men vi får se. Vi får håpe!

– Jeg håper jeg kan fortsette å prestere resultatmessig. Det er ambisjonen, selv om det ikke blir lettere med årene. Men jeg tipper de også ser at de får mer enn bare resultater med meg. De får kanskje litt mer PR rundt laget, og i tillegg håper jeg å kunne bidra med min erfaring inn mot alle de unge rytterne på laget.

Langtidskontrakt

35-åringen har signert en lengre avtale med Uno-X. Det var avgjørende for at valget falt nettopp på Uno-X.

– Det er den lengste kontrakten jeg noensinne har signert, faktisk. Det var også noe av grunnen til at jeg valgte Uno-X fremfor Intermarche. Intermarche ville ikke strekke seg så langt.

– Det viser at Uno-X har troen på meg. Det er en tillitserklæring at de vil gi en gammel mann en kontrakt på tre år!

Kristoff ser frem til å sykle for det norske laget.

– Vi ble enige om en treårsavtale, og nå gleder jeg meg veldig. Det er veldig kult å bli en del av Uno-X og et norsk lag, og jeg håper jeg kan hjelpe de videre, sier Kristoff, og tilfører:

– Jeg har troen på at jeg fortsatt kan prestere. De virker motiverte til å hjelpe meg, og jeg er absolutt motivert for å hjelpe dem.

One of the greatest Norwegian riders of all time is coming home. A role model and a true professional.



Welcome Alexander!



📷 GettySport / Intermarché Wanty Gobert pic.twitter.com/LO8d9jOVE2 — Uno-X Pro Cycling Team (@UnoXteam) August 1, 2022

TV 2s sykkelekspert, Magnus Drivenes, gleder seg over Kristoffs nye avtale.

– Jeg syns det er en veldig, veldig spennende signering. Det er på en måte den første ordentlige storsigneringen Uno-X gjør. Nå får vi Norges største sykkelstjerne på Norges største lag. Det rimer rimelig godt.

– Stor avtale

Samtidig er sykkelsjef i Uno-X, Jens Haugland, også meget fornøyd med å ha sikret en utøver som Kristoff.

– Det er nesten ingen jeg beundrer mer i norsk toppidrett enn Alexander Kristoff. Han er 35 år gammel, men er det noen som er hundre prosent profesjonelle i alt de gjør så er det ham, sier Haugland, og fortsetter.

– Han kommer ikke til Uno-X for å drive på med en lukrativ pensjonsavtale. Han kommer til Uno-X for å sørge for at dette laget flytter seg opp på World Touren og i Grand Tourene, og han kommer for å vinne sykkelritt.

Haugland er også komfortabel med de økonomiske rammene rundt avtalen.

– Jeg sa at vi aldri skulle sprenge banken og det har vi ikke gjort, men det er selvsagt en stor avtale for Uno-X.

Sykkelsjefen håper at avtalen skal løfte det norske sykkellaget opp på et nytt nivå.

– Så er det noen ganger sånn i livet at man må ta litt sats i tro på at det flytter alt et steg videre. Den her gangen tar vi ordentlig sats.

Kunne skjedd forrige sommer

Kristoff avslører at det var snakk om en overgang allerede forrige sommer.

– Det var samtaler i fjor også, men da kom det aldri et formelt tilbud. Men jeg signerte bare en ett år lang kontrakt med Intermarche, så jeg hadde i bakhodet at det kanskje kunne bli noe av i år.

Syklisten fra Stavanger har tidligere jobbet med Uno-X-herrene Stig Kristiansen og Gino Van Oudenhove. Samtidig gleder han seg til å jobbe med Kurt Asle Arvesen.

– Laget virker veldig solid sett utenifra. De har tatt steg for steg, og nå gleder jeg meg til siste del av karrieren. Så får vi se om det blir Tour de France på oss neste år. Om det ikke blir det, så har vi i alle fall noen år til på oss med å rekke det. Det hadde vært stort.