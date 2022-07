Norske Isak (17) kom inn for Manchester United

Isak Hansen-Aarøen (17) fikk sin første kamp for førstelaget til Manchester United da han kom inn i treningskamp på Old Trafford søndag.

Manchester United 1-1 Rayo Vallecano

Isak Hansen-Aarøen (17) ble byttet inn i det 83. minutt i treningskampen mellom Manchester United og Rayo Vallecano søndag kveld.

Dermed fikk 17-åringen sin første opptreden for førstelaget til Manchester United. Nordmannen spiller sentral midtbane, og spilte med draktnummer 68.

STJERNER: Isak Hansen-Aarøen fikk spille med blant andre Raphael Varane og Eric Bailly på Old Trafford søndag. Foto: ED SYKES

Fra Tromsø

Hansen-Aarøen spilte for TIL i 1.divisjon i 2020, før han sluttet seg til Manchester Uniteds akademi. I I fjor skrev han under sin første proffkontrakt med den engelske storklubben, og har spilt flere kamper for U18-laget og U21. Hansen Aarøen var også sentral på laget som vant FA Youth Cup forrige sesong.

Hansen-Aarøen kom også trent med de største stjernene tidligere i sommer. Nå fikk 17-åringen endelig debuten han har ventet på.

17-åringen ble avbildet på onsdagens A-lagstrening sammen med stjernespillere som David De Gea og Marcus Rashford.

OLD TRAFFORD: Isak Hansen-Aarøen fikk spille på selveste Old Trafford. Foto: ED SYKES

Ronaldo tilbake

Cristiano Ronaldo spilte også treningskampen søndag, men gikk målløs av banen til pause. Dermed spilte ikke Hansen-Aarøen sammen med Ronaldo.

Superstjernen har vært vekke fra Uniteds sesongoppkjøring så langt, og flere medier har meldt at portugiseren ønsker seg vekk fra Old Trafford. Søndag var han imidlertid tilbake i spill røde djevlene.