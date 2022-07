Historisk England-triumf: – Rørende

Chloe Kelly (24) sørget for at England vant EM for første gang på kvinne- og herresiden.

England - Tyskland 2-1

Det ble til slutt en folkefest på Wembley med 87 192 elleville fans på tribunen, hvor Chloe Kelly gjorde «It's Coming Home» til realitet.

– Herregud, dette er fantastisk. Jeg takker hver eneste person som kom og støttet oss, gispet Kelly til BBC før hun satte i gang klassikeren «Sweet Caroline».

Matchvinneren ødela korsbåndet i mai i fjor, men kjempet seg tilbake og rakk akkurat EM.

– Dette er hva drømmer er lagd av. Jeg takker alle som hjalp meg tilbake. Jeg trodde alltid at jeg ville være her, men å score vinnermålet? Wow!

ETTERLENGTET: Her løfter England det synlige beviset på EM-triumfen. Foto: LISI NIESNER

Ella Toones sendte England i føringen, før Lina Magull stilnet overtallet av engelskmenn på tribunen.

Lagene måtte ut i ekstraomganger, hvor Kelly pirket inn seiersmålet. Etter en VAR-sjekk kastet hun trøyen i eufori.

– Sjekken er over, men festen har bare såvidt begynt, ropte NRK-kommentator Andreas Stabrun Smith.

– Et nytt ikon



Kellys feiring har fått flere til å trekke paralleller til USAs Brandi Chastian som gjorde det samme i 1999 etter å ha sikret VM-gull.

– Jeg ser deg Chloe Kelly, bra levert. Nyt gratis runder med øl og middag for resten av livet fra hele England, skål!, skriver Chastian selv på Twitter.



– Det har vær et ikonisk bilde i kvinnesporten for mer enn to tiår og nå har vi et nytt - genialt, skriver Anna Thompson via BBC.

IKON: Matchvinner Chloe Kelly sammenliknes med USAs Brandi Chastian. Foto: NTB

Første gang

Aldri før har England vunnet EM på kvinne- eller herresiden.

– Det første jeg la merke til var de to andrekeeperne som løp bort til førstekeeperen for å klemme. Det er rørende å se samholdet og hvordan de engelske spillerne trøster de tapende finalistene, sier en rørt Vålerenga-spiller Elise Thornses i NRK-sendingen.

Tyskland måtte klare seg uten toppscorer Alexandra Popp, som ble skadet på oppvarmingen. Det som endelig skulle bli et vellykket EM for stjernen, endte på verst tenkelig vis.

Popp ble toppscorer sammen med Beth Mead som ble kåret til turneringens beste spiller.

– Beth Mead har kommet tilbake etter å ha mistet OL. Hevnturen er over, sier Ian Wright på BBC med stikk mot Hege Riise som vraket stjernespilleren.

Dronning Elizabeth gratulerer de engelske løvinnene gjennom sosiale medier:

«Suksessen deres går langt utover trofeet dere har vunnet fortjent. Dere har alle satt et eksempel som vil være til inspirasjon for jenter og kvinner i dag, og for fremtidige generasjoner».

White sløste

Et tydelig overtall av engelske fans, som ønsket seg nasjonal fridag etter finalen, fikk se laget sitt få den første sjansen i kampen.

Fran Kirby dro seg innover og fant Ellen White, men spissen fikk ikke nok trøkk på headingen til å true keeper Merle Frohms.

Tyskland skulle så få en mulighet, hvor midtbanespiller Sara Däbritz avsluttet. En heroisk klarering med hodet fra Lucy Bronze sto i veien.

Med 37 minutter spilt fant Beth Mead White, men avslutningen gikk over mål. Det var bare et tidsspørsmål før superinnbytter Alessia Russo kom på banen.

Det skulle skje etter 56 minutter, men det var en annen innbytter som løftet taket på Wembley.

For med timen spilt hamret Keira Walsh Ella Toone alene gjennom med Frohms. Manchester United-spilleren valgte å chippe elegant over sisteskansen og fansen nådde kokepunktet.

– Hun er den kaldeste fisken i hele England, kommentere NRKs ekspertskommentator Carl-Erik Torp.

Tyskland slo tilbake

Like etterpå var tyskerne uhyre nære ved å utligne. Lina Magull ble spilt fri i boksen og skjøt fra skrått hold. Earps reddet, men returen havnet hos Lea Schüller som burde fått mer ut av den.

Det skulle likevel bli Magulls tur.

SVARTE: Lina Magull stilnet de engelske supporterne. Foto: LISI NIESNER

Ti minutter før slutt bygget tyskerne strålende opp fra eget forsvar og kom seg rundt på høyresiden.

Der slo Tabea Wassmuth ballen langs gresset, før Magull styrte ballen videre i nettet.

Det ble ikke flere scoringer i ordinær tid og lagene måtte ut i ekstraomganger. Der ble Kelly matchvinner.

En corner ble løftet inn på bakre stolpe hvor ballen ble kjempet fram til innbytteren. Fra to meter tuppet hun inn seiersmålet.