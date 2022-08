Adams ute med skade: – Har det blytungt

Akor Adams fekk seg ein smell i kampen mot Sarpsborg 08 søndag. No risikerer han å vere ute i fleire veker.

I det 29. speleminuttet mot Sarpsborg 08 fekk Akor Adams seg ein kraftig smell. Sarpsborg-spelar Jørgen Horn felte superspissen på veg gjennom.

Adams vart liggande på bakken medan han vinka bort helsepersonell. Etter nokre minutt vart han bore av bana i båre, med armen i fatle, medan han heldt seg til hovudet, tydeleg i smerte.

– Han landa på skuldra og har sannsynlegvis tatt eit leddband i skuldra, seier trenar for Lillestrøm, Geir Bakke.

SKULDERSKADE: Akor Adams landa på skuldra i kampen mot Sarpsborg 08. Foto: Christoffer Andersen / NTB Scanpix

– Blytungt

Ungguten har imponert stort i Eliteserien. Han kom til Lillestrøm frå Sogndal i starten av 2022, og har hatt ein svært god sesong ikledd gulsvart. Men på søndag var det mørkt for han.

– Han har det blytungt, seier Bakke.

– Men han er i gode hender hos gode lagkameratar, der han får mykje omsorg og trøyst, legg trenaren til.

Pål André Helland bekreftar at laget skal ta godt vare på spisstalentet i tida som kjem.

– Vi skal halde han tett inntil oss, og ta vare på han. Det er ei fæl side med fotball og toppidrett generelt, å få slike skadar, seier han.

Helland fortel at Adams har det bra under omstenda.

– Men han blir nok ikkje speleklar på ei stund.

Kan vere ute i åtte veker

Akkurat kor lenge Adams er ute, er uvisst.

– Vi må ta bilde og få konstatert kor ille det er, seier Bakke etter kampen mot Sarpsborg.

– Det kan vere han må gjere eit inngrep, og det kan ta nokre veker.

– Kor lenge kan han vere ute, verst tenkeleg?

– 6-7, kanskje 8 veker, seier Bakke.

Vil hente hjelp i overgangsvindauget

Torsdag møter Lillestrøm Antwerpen i tredje kvalifiseringsrunde i Conference League. Der blir ikkje Adams å sjå.

– Eg skulle alltids gjerne hatt med den kraftpakka der. Uansett om han startar kamper eller kommer inn, så har han blitt et viktig brikke for oss, så vi kjem til å merke at han er ute nokre veker, seier Bakke.

1. august opnar overgangsvindauget. Då må Lillestrøm sjå om dei kan få henta inn hjelp til å erstatte Adams.

– Om vi klarer å hente inn nokon som kan bidra på kort sikt, eller i framtida i tillegg, så hadde det vore heilt topp. Elles har vi den stallen vi har, og skal bruke den best mogleg, seier Bakke.