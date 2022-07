Brann banket Bryne – Ranheim snudde til seier i derbyet

Suverene Brann hadde ingen problemer med å slå Bryne 5-1 i obosligaen søndag. Ranheim havnet under mot nabo Stjørdals-Blink, men to kjappe mål sikret seier.

Det ble ingen drømmestart borte mot Bryne for bergenserne da Frederik Børsting gjorde selvmål etter fem minutter. Gleden ble kortvarig for hjemmelaget, for sju minutter senere utlignet Mathias Rasmussen.

Tre minutter senere gjorde Kasper Skaanes 2-1 for Brann, som aldri så seg tilbake. Bård Finne la på til 3-1 etter halvtimen, før Skaanes punktere kampen med sitt annet mål halvveis ut i 2. omgang Kvarteret før full tid sørget Ole Blomberg for 5-1.

Bergenserne har vært fullstendig overlegne så langt i år og leder serien med elleve poeng ned til toer Ranheim med 13 kamper igjen å spille.

Ranheim tok imot nabo og tabelljumbo Stjørdals-Blink søndag. Etter målløse første 45 sendte 'Blink-spiss Mats Lillebo gjestene i føringen. Blåtrøyene jaget utligning, og etter 73 minutter sørget klubblegenden Mads Reginiussen for 1-1. Kun tre minutter senere avgjorde Vegard Erlien for hjemmelaget.

Det var Blinks 13. tap for sesongen, og trønderne står nå med kun en seier og seks poeng etter 17 kamper.

(NTB/TV 2)