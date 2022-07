Van Vleuten er første Tour de France Femmes-vinner

Det ble ingen mirakuløs snuoperasjon fra Demi Vollering eller andre rivaler i kampen om den gule ledertrøyen.

Selv om Annemiek van Vleuten fikk problemer med sykkkelen og måtte bytte flere ganger stakk hun fra resten på de siste kilometerene.

– Hun er rett og slett best i verden, konkluderte TV 2s sykkelkommentator, Magnus Aarre.

Dermed kunne den nederlandske 39-åringen tråkke inn til både etappeseier og gul trøye i rittet som ble arrangert for første gang på kvinnesiden i moderne tid.

– Det er en milepæl. Endelig kan det synke inn og jeg kan nyte det. Det blir bare iskrem og pizza i kveld, sier van Vleuten strålende fornøyd i seiersintervjuet.

TOUR-DRONNING: Annemiek van Vleuten var i en egen klasse på de to siste etappene. Foto: Jeff Pachoud

Nummer to ble nevnte Vollering, tre minutter og 48 sekunder bak. Hun vant klatretrøyen, mens enda en nederlender, Marianne Vos, tok den grønne trøyen som allerede var sikret.

Mie Bjørndal Ottestad tråkket inn til en solid 17. plass i rittet, mens Anne Dorthe Ysland ble nummer 91.

– Det har vært utrolig gøy og et rent eventyr å få være med på det sirkuset her. At jeg skulle være så nærme teten hadde jeg absolutt ikke trodd, sa Mie Ottestad til TV 2.

– Det er utrolig imponerende. Beste du har gjort noengang i ditt første år på proffnivå, skrøt TV 2s sykkelekspert Magnus Drivenes.

Seieren til van Vleuten kommer etter det hun kaller en «berg- og dalbane» av et ritt.

Etter den tredje etappen fortalte Van Vleuten til arrangøren at hun «ikke kunne spise eller drikke» og var veldig sliten.

– Å vinne på denne måten er ikke til å tro, sa van Vleuten etter utklassingen på lørdagens etappe som avgjorde årets Tour de France.

I motsetning til herrenes utgave var den siste etappen ingen parademarsj, med tre tøffe stigninger på menyen. Men etter å ha kjempet seg gjennom, kan champagnen sprettes for veteranen.