Verstappen vant mot alle odds: – Ydmykende for Ferrari

Max Verstappen startet i tiende startspor, men etter fantastisk kjøring tok han seieren i Ungarn Grand Prix. Det etter at Ferrari ødela egne sjanser.

For første gang i karrieren hadde George Russell «pole position» etter kvalifiseringsseier i Budapest.

På hovedløpet hadde han Ferrari-duoen Carlos Sainz og Charles Leclerc like bak seg.

Leder Max Verstappen, som fikk motortrøbbel i kvalifiseringen, startet som nummer ti. Lagkamerat Sergio Perez hadde også et vanskelig utgangspunkt på plassen bak.

Få forventet derfor at Verstappen skulle ha noen sjanse i Ungarn. Til Formel-1-fansens store overraskelse vant Verstappen, etter at Ferrari bommet på strategien.

– For et løp, vi holdt oss rolige. Det ville jeg aldri trodd da jeg våknet i dag, lød det fra vinneren da seieren var et faktum.

– Det er noe av det mest overbevisende vi har sett, kommenterte Viaplays ekspertkommentator Henning Isdal.

Leclerc fikk trøbbel med dekkene og måtte inn til depotet. Til slutt endte han på en skuffende sjetteplass.

– Det må være ydmykende for Ferrari. Fullstending bommert, kommenterte Isdal.

Lewis Hamilton ble toer, 10 sekunder bak Verstappen, mens Russell ble nummer tre.

TUNG DAG: Charles Leclerc fikk det ikke til å stemme i Budapest. Foto: Eric Gaillard

Det tok ikke lang tid før Verstappen startet jakten oppover listen. Med sju runder var han allerede oppe som nummer seks.

Russel startet bra, og holdt unna for Ferrari-rivalene i 30 runder. Hardest presset ble han av Leclerc og Mercedes-føreren måtte se seg passert rundt halvveis i løpet

Verstappen fortsatte klatringen, men oppe i tredjeposisjon oppsto det gnisninger fra hjulene og stjernen mistet noe terreng til konkurrentene.

– Jeg slapp gassen og snurret bare! Lød det fra Red Bull-føreren.

Hollenderen kom seg likevel elegant fra uhellet og tok over ledelsen. Den holdt sammenlagtlederen helt inn.

– Det vil i så fall være en fantastisk prestasjon om han vinner, sa Viaplays ekspertkommentator Henning Isdal.

Det klarte Verstappen etter et imponerende løp og økte sin ledelse i VM til erkerival Leclerc. Han har 258 poeng mot Ferrari-førerens 178.