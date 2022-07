Raude Sarpsborg raste etter straffekaos – LSK tok viktig siger

Det gjekk hett for seg då Sarpsborg tok i mot Lillestrøm søndag, der dommeren blei stående i fokus etter kampen.

Sarpsborg 08 – Lillestrøm (0–2)

Lillestrøm har slitt på Sarpsborg stadion dei siste sesongane. Ein må heilt tilbake til 2015 for å finne Lillestrøm sin førre seier i Sarpsborg, og det er fem år sidan dei gulsvarte tok poeng i byen.

Men det var dommeren som sto i fokus under og etter kampen.





I første omgang måtte Jørgen Horn forlate bana då han pådrog seg sitt andre gule kort.

Sarpsborg måtte difor klare seg med ti mann, men forsvarsspelaren var ikkje den einaste spelaren som fekk sjå det gule kortet.

Også Joachim Soltvedt, Jonathan Lindseth, Steffen Lie Skålevik og Mads Hedenstad drog på seg eit kort, alle i første omgang.

– Dei gir ut alt for mange gule kort i aust og vest. Dommeren ødelegger kampen for oss i dag. I enkelte situasjonar gir han kort bare noen er borte i kvarandre, seier en forbannet Bjørn Inge Utvik etter kampen.

Han fekk gult kort i 2. omgang, og fortel at han ikkje forstår kvifor dommeren legger lista lavt.

– Det er umulig å spele når man ikkje vet kva dommeren dømmer på. Nå er eg bare forbannet. Det skal gå an å snakke med dommeren utan å få gult kort, raser Utvik.

I andre omgang blei det igjen dramatisk for Sarpsborg.

Etter ein straffesituasjon vart Anton Saletros rasende på dommeren, og snakket på seg sitt andre gule for dagen.

Sarpsborg vart dermed redusert til ni mann med femten minutt igjen av kampen.

– Eg synes følelsen ein må ha som dommer når ein leder ein kamp må vere riktig. Det er ingen stygge ord fra min side, det er en reaksjon som er klink gult. Men vi hadde allerede fått eit tvilsomt rødt kort og da tenkjer eg at ein må følge kampens rytme, seier Saletros til TV 2.

– Eg synes det er hardt, seier han om det raude kortet.

Dommer Rohit Saggi forklarer kvifor han ga to raude til Sarpsborg-speleren.

– Han går veldig aggressivt opp i ansiktet mitt og protesterer. Der og då er det «Protect Image of the game». Eg gir først eit gult kort og går vekk for å ikkje fyre opp situasjonen noko meir.

– Han fortsetter å gå bak meg. Glosene held vi for oss sjølv, men når han velger å oppsøke meg like aggresivt kjefter han på seg eit ekstra gult kort.

Saggi svarar også på kommentarene til Sarpsborg-spelar Utvik.

– Dei tre første er isolerte gule kort som vi må ta i spel. Dei har ikkje noko med kvarandre å gjere. Deretter blir det mange utover, også nokon disiplinære ting på benken.

Han fortel at dommerteamet skal heim og evaluere alle situasjonene.

– Vi ønsker ikkje å gi ut kort i hytt og gevær, slik som spelarane. Vi må se det i det totale bildet og leite etter situasjoner vi eventuelt kan unngå, utdyper han.

Vart bore ut

Heimelaget gjekk hardt ut, og hadde ein kanonsjanse allereie i første angrep. Blåtrøyene heldt fram med å presse utover den første omgangen, men utan hell.

Lillestrøm svarte med fleire sjansar, men heller ikkje dei fekk det til å sitte.

Den største sjansen kom i det 25. minutt, då Kaan Kairinen trilla ballen mot mål, utan keeper. Uheldigvis for Lillestrøm, var Sarpsborg-spelar Serge-Junior Ngouali på plass, og hindra bortelaget frå å gå opp i leiinga.

Etter spelte 30 minutt fekk Lillestrøm-spelar Akor Adams ein skikkeleg smell. Angrepsspelaren vart liggande på bakken lenge, og bore ut av bana på båre med armen i fatle, medan han heldt seg til hovudet. Lillestrøm måtte difor klare seg utan angrepstalentet resten av kampen.

Raser etter straffe

Lillestrøm dominerte starten av andre omgang, men heimelaget kjempa tilbake.

Etter 72 minutt var dei gulsvarte centimeter frå å sende Lillestrøm opp i leiinga. Ylldrem Ibrahimaj heada ballen rett i tverrliggaren.

Like etterpå blei kampen dramatisk. Lillestrøm fekk straffe, noko Sarpsborg såg på som kontroversielt. Anton Saletros snakka på seg sitt andre gule kort, og måtte forlate bana.

Heimelaget måtte klare seg med berre ni mann på bana, medan Pål Andre Helland sendte bortelaget opp i 0-1 leiing.

– Som eg ser det heng midtstopparen etter Frjonsson og gjør overhovudet ingen forsøk på å ta ballen, seier Helland om straffesituasjonen.

– Eg synes den er klar, men nå har eg gule briller på meg og er straffeskyter. Men eg føler den er klar, seier Helland.

Etter 84 minutt auka Lillestrøm leiinga. Hólmbert Aron Fridjonsson scora, til stor jubel for bortefansen.

Kampen enda 0-2, og Lillestrøm tok dermed sin første siger på Sarpsborg stadion på sju år.