Krisedag for Hauger – kjørte sist inn i mål

Dennis Hauger slet enormt i Formel 2-hovedløpet i Budapest, og var den eneste som måtte skifte dekk to ganger.

Dennis Hauger startet i åttende beste posisjon før søndagens hovedløp i Formel 2 i Budapest. Men hovedløpet ble en stor nedtur for 19-åringen, som kjørte sist i mål av de som fullførte løpet.

– Nå går det så langsomt for Dennis at jeg tenker at det ikke bare er dekkene som er problemet, sa Atle Gulbrandsen, Viasports kommentator.

Løpet ble vunnet av franske Théo Pourchaire foran Enzo Fittipaldi fra Brasil.

– Hva er forklaringen på dette? Det virker for oss som at dette dreide seg om dekk og at den som slet mest med å holde dekkene i live i dette løpet var Dennis, sa Gulbrandsen i Viasports studio etter løpet.

Viasports Henning Isdal reagerer på at dekkene hadde så mye å si for løpet.

– Generelt kan det sies at dette me å ta vare på dekkene blir nærmest parodisk.

– Når det blir hovedpoenget i løpet, og når mange førere kjører rundetider som ikke holder i Formel 3 en gang blir dette en parodi, sa Viasports Isdal.

Tapte plasseringer

Etter ni runder kjørte Hauger seg betydelig opp og var helt oppe på en 3. plass, like bak danske Frederik Vesti, da flere av konkurrentene var inne til Pit-Stop.

Men få runder senere måtte han selv inn for å bytte dekk. 19-åringen hadde banens svakeste rundetider rett før han var i depotet for å bytte helt nedslitte dekk.

Han måtte inn en gang til på tampen av løpet og havnet sist av førerne som fullførte. Også stallkamerat Jehan Daruvala slet på elendige dekk på ungarsk asfalt. Allerede halvveis i løpet var Hauger nede på en 20. plass.

Hauger tok riktignok beste rundetid i hovedløpet.

– Det blir en konkurranse i dekksparing, ikke en konkurranse i å kjøre fortest mulig, sa Viasports kommentator Atle Gulbrandsen.

Denne helgen var den første for sesongen hvor Haugers team, Prema Racing, ikke tok poeng.

– Dette har vært en skikkelig møkkahelg for Dennis og Prema, oppsummerte Gulbrandsen.

Kjørte av banen lørdag

Lørdag hadde Hauger tredje beste startspor i sprintløpet, men kjørte av banen allerede etter noen hundre meter. Han mistet veigrepet etter en kollisjon og måtte bryte.

19-åringen har de siste ukene hatt mye motgang og vært involvert i flere uhell. Siden seieren i hovedløpet i Aserbajdsjan i juni har dette vært hans resultatrekke: 13-15-utkjøring-15-10-15-4-18-13-16-8-utkjøring-19.

Det gjenstår fire VM-runder i årets Formel 2-sesong. Neste forsøk for Hauger skjer på Spa-banen i Belgia om en snu måned.