– Det er et ran

Sverre Dejgaard tilbringer mesteparten av året på hytta si i Vegglifjellet. Her nyter han pensjonisttilværelsen med hunden Salto.

– Det er jo det gode liv. Her kan jeg bruke mye tid i fjellet og i naturen med bikkja mi, forteller Dejgaard.

SALTO: Hunden Salto sørger for at Dejgaard holder seg fysisk aktiv, forteller han. Foto: Tommy Storhaug / TV 2

For pensjonisten har hytta blitt en «game changer.»

– Jeg har hatt store helseproblemer i ganske mange år, blant annet på grunn av kreft. Så det at jeg fikk bygd hytte, bli pensjonist, skaffe meg hund og få være ute, det har vært helsebot.

Drømmen om hytte har han hatt i flere tiår.

– Prosjektet her er gjort helt i fra bunnen av. Jeg har fått realisert drømmen min.

TURKOMPIS: Hunden Salto er alltid med ut på tur på hytta. Foto: Tommy Storhaug / TV 2

Null strømstøtte for fritidsboliger

Men hyttelivet kommer ikke uten bekymringer. Med rekordhøye strømpriser er Dejgaard redd for at vinteren vil bli dyr.

I Norge får man strømstøtte hvis gjennomsnittsprisen overstiger 70 øre per kilowattime. Men dette gjelder kun for primærboliger, og ikke fritidsboliger. Det får Dejgaard til å se rødt.

– Rettferdighetsprinsippet burde si at man skal se på strømforbruket til hele husholdningen, uavhengig om det er bolig eller hytte eller hva det måtte være. Totalforbruket burde være beregningsgrunnlaget for alle, sier han til TV 2.

STRØMPRISER: Sverre Dejgaard sjekker strømprisene mange ganger om dagen. Foto: Tommy Storhaug / TV 2

– I mitt hode så er dette et ran. Jeg forstår det ikke.

Større konsekvenser

Dejgaard er redd de høye strømprisene gjør at folk velger å ikke bruke hyttene sine i frykt for at det blir for dyrt. Det kan igjen få større konsekvenser, mener han.

– Du har et lokalt næringsliv som kommer til å lide under dette etter hvert fordi man får mindre besøk på fjellet.

Han får støtte fra Norges Hytteeierforbund. De peker også på konsekvensene det vil få for lokalt næringsliv.

– Hytteforbudet i 2020 viste nettopp det. Da ingen var på hytta, så man hvor fort det lokale næringslivet fikk problemer, sier Trond G. Hagen, styreleder i Norges Hytteeierforbund til TV 2.

VEDHOGST: Sverre Dejgaard satser på egenproduksjon av ved inn mot vinteren, og bruker ved som hovedfyringskilde. Foto: Tommy Storhaug / TV 2

Et luksusproblem?

Det finnes i underkant av 450.000 hytter og andre fritidsboliger i Norge, ifølge SSB. Det betyr at en stor andel av befolkningen ikke eier eller disponerer en hytte.

– Noen vil kanskje påstå at dette er et luksusproblem. Hva tenker du om det?

– Til en viss grad, ja. Det er klart at hytte på toppen av ordinær bolig, det er en ekstra luksus man har unnet seg. Men så er det den norske greia. Alle skal ha hytte, og alle har hytte, sier Dejgaard.

– Jeg tror ikke Ola Nordmann ser på hytta som en luksus-greie. Jeg tror man ser på det som en naturlig del av husholdningen sin.

TURGLAD: Salto får opp farten så snart de kommer seg ut i skogen. Foto: Tommy Storhaug / TV 2

Kommer ikke til å få støtte

Olje- og energiminister, Terje Aasland sier til TV 2 at det ikke vil bli aktuelt med strømstøtte for fritidsboliger.

– Vi har sagt at vi mener det mest rettferdige er å gi støtte til én husholdning. Det er den beste og mest rettferdige måten å håndtere situasjonen på. Å sørge for at husholdningene får dempet det ekstreme prisutslaget det er på strøm nå, gjennom en egen ordning til husholdningene.

– Så det blir ikke noe støtte til hyttefolket?

– Nei, men hyttefolket har jo også en husholdning, og får støtte som alle andre. Det mener vi er rettferdig.