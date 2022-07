Ett spørsmål skaper usikkerhet om fjerde dose

I sommer har koronaviruset herjet både i Norge og i Europa, men smittetallene går nå nedover flere steder.

Selv om koronasmitten har skutt i været etter sommerferien de siste to årene, tror FHI at situasjonen kan bli annerledes i år.

– Det er klart at i august og september vil vi være mer innendørs igjen og vi vil møte flere mennesker. Da er det et spørsmål om hvor mange personer viruset møter som ikke har immunitet, sier assisterende helsedirektør Espen Rostrup Nakstad til TV 2.

USIKKERHET: Espen Rostrup Nakstad sier det er én ting helsemyndighetene er usikre på nå. Foto: Morten Kristoffersen / TV 2

Han sier de som ikke har immunitet gjennom nylig sykdom eller oppfriskningsdose, ganske sikkert vil bli smittet.

– Jeg tror vi alle må forberede oss på å bli smittet flere ganger.

– Dessverre ikke over

Nakstad peker på at tallene sier de fleste i verden som har vært smittet av korona, har vært det de siste seks månedene.

Mens de fleste som har dødd, har dødd de siste ni månedene.

– Så pandemien er dessverre ikke helt over, men den går jo litt over i en ny fase, sier han.

Det forklarer Nakstad med at folk er bedre beskyttet mot å bli alvorlig syke. Dermed blir korona sakte, men sikkert en mindre alvorlig sykdom.

– Dessverre er vi ikke helt der at dette bare er et vintervirus som forkjølelse og influensa. Det ser ut som det fortsatt kommer bølger når det ikke er vinter også.

Usikker på én ting

Til tross for bedre immunitet i befolkningen, og en smittebølge som er på vei ned, senker ikke helsemyndighetene skuldrene.

– Vi er veldig usikre på dette med nye virusvarianter. Enn så lenge har vi heldigvis fått nye varianter som vaksinene fortsatt virker på, særlig med tanke på det å bli alvorlig syk, sier Nakstad.

KORONA: Denne sommeren har enda en koronabølge rammet Europa, men smitten er nå på vei ned en rekke steder. Foto: Javad Parsa

Han forklarer at det betyr de vaksinene som brukes i dag, fremdeles beskytter mot å bli alvorlig syk.

– Får vi enda større endringer i viruset fremover, vil man etter hvert trenge oppfriskningsdoser som er tilpasset nyere virusvarianter.

Fjerde dose: Ett spørsmål

For å sikre at befolkningen er godt beskyttet mot alvorlig sykdom har FHI anbefalt at alle over 75 år tar en fjerde dose.

Assisterende direktør Geir Bukholm i FHI sa lørdag at også de mellom 65 til 74 vil få tilbud om et fjerde stikk, men at det fortsatt er uavklart når dette vil skje.

– Det er nok en god idé. Det er i tråd med det veldig mange andre land i Europa har anbefalt nå. Det er rett og slett fordi det er lenge siden de eldste har fikk en oppfriskningsdose, sier Nakstad.

Det er mer usikkert om de under 65 år vil få et tilbud om en oppfriskningsdose, forteller Nakstad. Ettersom mange i denne gruppen var syke i vinter og en del i sommer.

– Spørsmålet er om immuniteten blant de litt yngre er bedre, og om man da kanskje kan vente litt på en oppfriskningsdose, eller trenger det i hele tatt.