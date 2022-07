Zelenskyj ber folk evakuere Donetsk

Det pågår harde kamper mellom ukrainske og russiske styrker i fylket øst i Ukraina, hvor enheter fra de selverklærte utbryterrepublikkene også deltar.

Fredag ble seks sivile ble drept og femten såret i rakettangrep fredag, opplyser guvernøren i Donetsk.

– Regjeringen har allerede tatt en beslutning om obligatorisk evakuering fra Donetsk-regionen, sier Zelenskyj i sin daglige tale lørdag.

– Vær så snille og rett dere etter dette. I denne fasen av krigen er terror Russlands hovedvåpen.

Ukrainske myndigheter anslår at det fortsatt bor mellom 200.000 og 220.000 mennesker i de områdene av Donetsk fylke som ikke er okkupert av Russland. Blant dem er over 50.000 barn.

Ei jente står på en ødelagt russisk stridsvogn som står utstilt i Kyiv som et symbol på den ukrainske motstanden mot russiske invasjonsstyrker. Foto: David Goldman / AP / NTB

Frykter kald vinter

Lørdag kveld utstedte regjeringen i Kyiv en evakueringsordre der det står at den kommende vinteren gjør at det haster å forlate området, spesielt for de mange barna.

– De må evakueres, dere kan ikke utsette dem for livsfare om vinteren uten oppvarming, lys og mulighet til å holde dem varme, heter det i meldingen.

I talen ba også Zelenskyj om at verdenssamfunnet, spesielt USA, må erklære Russlands som et land som gir støtte til terror.

FENGSEL: Et satellittbilde fra Maxar Technologies viser fengselet i Olenivka etter at det ble ødelagt i et angrep. Foto: Satellite image ©2022 Maxar Technologies via AP / NTB

Oppfordringen kommer etter at et stort antall ukrainske krigsfanger ble drept i et angrep mot et fengsel i Olenivka i den separatistkontrollerte delen av Donetsk.

Russlands forsvarsdepartement har oppgitt at 50 ukrainske fanger ble drept og 73 ble alvorlig såret i det som hevdes å ha vært et ukrainsk angrep fredag.

Den russiske versjonen går ut på at fengselet ble truffet av en amerikanskprodusert langdistanserakett, mens Ukraina anklager Russland for å ha sprengt fengselet med overlegg.

– Bør reise nå

Zelenskyj ber folk om ikke å vente med å dra fra Donetsk.

– På et tidspunkt må det tas en avgjørelse om å dra. Jo flere som forlater Donetsk-regionen nå, desto færre mennesker vil den russiske hæren drepe, sier Zelenskyj. Han sier myndighetene tar seg av evakuering og støtteoperasjoner.

– Vi vil hjelpe dere. Vi er ikke Russland. Vi vil gjøre alt vi kan for å redde så mange mennesker som overhodet mulig og begrense Russlands terror mest mulig, sier den ukrainske presidenten.