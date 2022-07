Fotballryktene: – Gjør et siste forsøk

Manchester United gir ikke opp kampen om Frenkie de Jong. Her er søndagens fotballrykter!

Newcastle United er i samtaler med Chelsea om en låneavtale for Chelsea-spiss Timo Werner, som også har blitt koblet til sin tidligere klubb RB Leipzig, melder Sunday Mirror.

AC Milan og Club Brugge skal være enige om en overgang for nåværende Club Brugge-spiller Charles de Ketelaere.

Overgangssummen skal være på 27 millioner pund (omtrent 317 millioner kroner), skriver italienske Calciomercato.

Manchester City fortsetter jakten på Brightons venstreback Marc Cucurella, men Brighton & Hove Albion vil ikke akseptere et bud som er lavere enn 50 millioner pund (ca. 588 millioner kroner). Det skriver The Athletic.

Naboklubben Manchester United prøver å gjøre et siste forsøk på å overtale Barcelona og klubbens midtbanespiller Frenkie de Jong i sommer, melder Mirror.

Leicester ønsker mer enn 50 millioner pund (ca. 588 millioner kroner) om de skal selge klubbens playmaker James Maddison til Newcastle United.

Klubben har allerede avvist et bud på 40 millioner pund (omtrent 470 millioner kroner) for 25-åringer, skriver The Times.

Barcelona ønsker å signere flere spillere i sommerens overgangsvindu. Nå vil katalanerne hente Chelseas forsvarsspillere Cesar Azpilicueta og Marcos Alonso, skriver spanske Sport.

Arsenal-sjef Mikel Arteta sier at han ønsker å hente flere spillere denne sommeren. The Gunners jakter fortsatt signaturen til Leicesters belgiske midtbanespiller Youri Tielemans, melder 90 min.