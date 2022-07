Taiwan nevnes ikke i pressemelding om Nancy Pelosis Asia-tur

Det skriver reporter i Washington Post, John Hudson, på Twitter.

Den siste tiden har Kina reagert sterkt på meldinger om at demokraten Pelosi, som er speaker i Representantenes hus, muligens skal besøke Taiwan sammen med flere andre kongressrepresentanter.

Øya har vært selvstyrt i over 70 år uten at Beijing har hatt noen innflytelse, men Kina regner fortsatt øya som sitt territorium og avviser at myndighetene der har rett til å etablere utenrikspolitiske relasjoner med andre land.

I pressemeldingen står det Pelosis tur inkluderer besøk i Singapore, Malaysia, Sør-Korea og Japan, og at den vil dreie seg om gjensidig sikkerhet, økonomisk partnerskap og demokratisk styresett i India- og Stillehavsregionen.

Hvorvidt hun også vil dra innom Taiwan, er ikke klart.

Pelosi, som forlot USA fredag, har ofte kritisert Kina for brudd på menneskerettighetene. Ifølge president Joe Biden har USAs forsvarsdepartement Pentagon rådet henne til ikke å besøke Taiwan.

At Pelosi har planlagt å besøke Taiwan, har blant annet vært meldt av Financial Times.