Pengene renner inn etter Svend (40) åpnet opp om tannproblemene

– Jeg er nesten rørt til tårene etter all responsen, sier Svend Litsheim til TV 2.

Torsdag skrev TV 2 om at Svend har omfattende skader på tennene, men får ingen støtte av staten til tannbehandling.

Prisoverslaget fra tannlegen ligger på 180.000 kroner.

Det har han ikke råd til. Som en siste utvei opprettet Svend en Spleis i håp om at fremmede ville hjelpe han.

– Det er ydmykende, sa Svend til TV 2 tidligere denne uka.

Det skulle senere vise seg at ydmykelsen var verdt det.

– Lys i enden av tunellen

De siste tre dagene har nesten 200 personer donert over 36.000 kroner til Svend.

Det betyr at han har nådd Spleis-målet på 40.000 kroner, og kan endelig få troen på at han vil få livet tilbake igjen.

– Nå begynner jeg å se et lys i enden av tunellen, forteller han.

Svend er overveldet over responsen og særlig at det er så mange totalt fremmede som bidratt i Spleisen.

– Tusen takk til alle de snille sjelene som har ønsket at jeg kommer meg tilbake på beina, sier han.

SMERTEFULLT: Tennene til Svend Litsheim har store syreskader som følger av en reflukssykdom. Foto: Penelope Larsen / TV2

Skammer seg

Siden Svend begynte å slite med tennene for 13 år siden, har livet blitt snudd på hodet. Han har store fysiske smerter, og det har gått hardt utover psyken.

– Jeg har så store helseplager. Det er ofte at jeg ikke får sove om nettene, fortalte Svend til TV 2.

Det har blitt så ille at Svend har sykmeldt seg fra jobb, og isolerer seg fra omverdenen.

Han skammer seg over at folk kan se at han mangler tenner.

– Jeg vil ikke ut. Før var jeg veldig omgjengelig og ute og fant på ting, men nå bare står jeg med hendene foran munnen når jeg snakker med folk, fordi selvbildet er så dårlig, fortalte han.

Skadene på tennene kommer som følge av en reflukssykdom.

RØRT: Svend Litsheim er nesten rørt til tårer av givergleden etter han delte historien sin. Foto: Penelope Larsen / TV2

Vil spare hver eneste krone

Med pengene som har kommet inn på spleisen, vil han nå gjøre en grundig undersøkelse av hvor og hvordan han kan få den beste og billigste tannbehandlingen.

Pengene han har fått inn vil ikke være nok for en full tannbehandling, men Svend forteller at det hjelper stort på veien.

– Det gir meg en ekstra boost. Nå skal jeg spare hver eneste krone og leve så billig som mulig så jeg kan fikse alle tennene samtidig, forteller han.

I Norge regnes ikke tennene som en del av kroppen, og utgifter knyttet til tannbehandling blir derfor ikke dekket av velferdsstaten.

Voksne må som hovedregel betale utgiftene selv.

Mange har kontaktet Svend og fortalt at de står i samme situasjon.

Nå håper han at politikerne vil likestille tannhelsen med andre helsetjenester.

– Det har gått for lenge i en velferdsstat som Norge. Det at vi skal betale dyre dommer for noe som er en del av kroppen, forteller han.