Skogbrann i California ute av kontroll

Brannen herjer i uttørket skog i bratt terreng i det vernede skogsområde Klamath, vest for Yreka, sier pressetalsperson Caroline Quintanilla.

– Brannen er for tiden veldig aktiv, legger hun til.

Over natten ble den såkalte McKinney-brannen omtrent dobbelt så stor, skriver Los Angeles Times. Lørdag ettermiddag anslo det føderale skogvesenet at den dekker et område på 120–160 kvadratkilometer.

SKOGBRANN: Nærme Yreka, California brant restene av et dyr. Foto: Fred Greaves / Reuters

Det er utstedt evakueringsordre for flere tettsteder i området.

Parktjenesten hadde før brannen utsendt rød varsel for regionen, ifølge avisen The Guardian.

– Brannsjefer forventer en veldig dynamisk dag på brannen, da været er forventet å bli problematisk for brannpersonalet, skrev de på nettsiden sin.

At været kan bli en utfordring for slukningsarbeidet bekrefter også Nick Nauslar, brannmeteorolog ved Nasjonalt tverretatlig brannsenter i USA.

– Vi tror at vi vil se antenninger, og potensielt en rekke betydelige branner også, sa han til avisen.