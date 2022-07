– Virker ikke som en særlig god byttehandel

Utenriksministerne Antony Blinken og Sergej Lavrov snakket for fredag sammen for første gang siden krigen brøt ut i Ukraina.

USAs utenriksminister foreslo en fangeutveksling, som potensielt sett kan sette fri den amerikanske basketstjernen Brittney Griner og spionasjedømte Paul Whelan. Griner er dømt til 16 års fengsel for smugling av narkotika, etter at det ble funnet cannabisolje til e-sigaretter i bagasjen hennes.

Den amerikanske regjeringen foreslår at den russiske våpenhandleren Viktor Bout skal løslates i bytte mot de to.

MULIG BYTTEHANDEL: Viktor Bout, Brittney Griner og Paul Whealen. Foto: NICOLAS ASFOURI, ALEXANDER ZEMLIANICHENKO, MLADEN ANTONOV / AFP

Dette er den tidligere presidenten svært kritisk til. Trump mener at det ikke er «en særlig god byttehandel».

«Dødsforhandleren»

– Hun visste at du ikke går inn der med narkotika, og hun innrømmet det. Jeg antar at hun innrømmet det uten for mye makt fordi det er det det er, og det virker absolutt ikke som en særlig god handel, gjør det?, spurte Trump i et intervju med Clavy Travis & Buck Sexton Show.

– Bout er absolutt en av de verste i verden, og han kommer til å bli gitt sin frihet fordi en potensielt bortskjemt person drar inn i Russland lastet opp med narkotika, fortsatte Trump.

Våpenhandleren Bout er kjent som «dødsforhandleren», etter at han har solgt våpen som har ført til dødelige konflikter verden rundt, dette skriver Sky News.

Forhandlinger

– Hun dro inn til et fiendtlig territorium lastet opp med narkotika, hvor de er veldig på vakt mot narkotika. De liker ikke narkotika. Og hun ble tatt. Vi skal få henne ut for en absolutt morder og en av de største våpenhandlerne i verden. Han drepte mange amerikanere. Drepte mange mennesker, sa Trump.

Talsperson for utenriksdepartementet i Russland Maria Zakharova bekreftet tidligere denne uken at samtalene er igangsatt, men påpekte at partene enda ikke har kommet frem til et «konkret resultat».

– Vi går ut fra at begge parters interesser bør tas i betraktning under forhandlingene, sa Zakharova.