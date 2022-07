Skil lag: – Trist

For brørne Joshua og John Kitolano har det vore ein draum å spele i same klubb. No skal minst ein av dei vidare.

Allereie som 16-åring kom Joshua Kitolano til Odd, og i 2018 fekk han verkeleg prøve seg i Eliteserien. Laurdag spelte han sin siste kamp for klubben, før han satt nasa mot Sparta Rotterdam og Nederland.

– Det var litt rart skal eg vere heilt ærleg. Det heldt på å kome nokre tårer på slutten, seier Joshua om sin siste kamp for klubben.

– Det er litt uverkeleg. Men alle ære til gutane, og all ære til klubben. Dei kjem til å ha ei fantastisk reise. Eg skal følge med.

Midtbanespelaren fortel at han er spent på å dra til Nederland.

– Det blir eit eventyr for meg, og eg gleder meg veldig. Eg skal prøve å gjere det norske folk stolt.

– Trist

– Det er synd at han forlet oss. Eg har alltid spelt med ein av brørne mine i Odd, så det er kjipt at han drar. Det er godt at han får oppleve utlandet, seier den to år eldre broren, John Kitolano.

Om John blir verande i klubben, er enno uvisst. Han vil ikkje kommentere det etter laurdagens kamp mot Rosenborg, men éin ting er sikkert: Han skal ikkje spele på lag med broren.

– Det blir heilt annleis å ikkje spele saman. Vi har eit godt forhold, og budd i lag så lenge eg kan hugse. Det blir utruleg trist å miste ein så energifull person, som alltid er blid, seier John.

– Kjem dokke til å fortsette å bruke kvarandre som sparringspartnarar, sjølv om de ikkje er i same klubb?

– Uansett kvar eg er, så kjem vi til å ha kontakt og snakke saman.

Tre brør innom

Kitolano-familien har vore viktige i Odd. Ikkje berre har John og Joshua vore innom, men også ein tredje bror: Eric, som i dag speler for Tromsø.

– Det er mange av dei, veit du. Dei er åtte søsken totalt, seier trener Pål Arne Johansen.

Han seier heller ikkje noko om Odd står utan ein Kitolano i troppen til neste sesong.

– Men eg unner Josh å få den sjansen i utlandet. Det har han jobba hardt for og drømyt om, så eg ønsker han all hell og lykke i Sparta Rotterdam, seier Johansen.

Brørne ser likevel ikkje vekk frå at det kan kome fleire av dei inn på Odd i framtida.

– Viss vi begge drar, så får dei hente sistemann, seier Joshua med eit smil.

– Vi får sjå. Han har alltid hatt lyst til å spele for Odd, seier John.