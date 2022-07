Hitler-klokke solgt for over 10 millioner kroner

Huber-klokken, som ifølge det amerikanske auksjonshuset skal ha tilhørt Adolf Hitler, ble solgt til en anonym budgiver for 1,1 million amerikanske dollar, noe som tilsvarer over 10 millioner norske kroner.

Urverket gikk under hammeren hos Alexander Historical Auctions i Maryland i USA tidligere denne uken.

– Avskyelig

Salget av klokken, og andre Nazi-objekter som ble lagt ut for salg på samme auksjon, har skapt sterke reaksjoner.

I et åpent brev til auksjonshuset tok 34 jødiske ledere til orde for at klokken ikke burde selges, men auksjonshuset trosset dette og fjernet ikke salgsannonsen.



– Salget av disse objektene er avskyelig. Det er lite eller ingen historisk verdi i størsteparten av gjenstandene som selges. Faktisk kan man bare stille spørsmål ved motivasjonen til de som kjøper dem, uttaler Rabbi Menachem Margolin i brevet fra den europeiske organisasjonen for jøder med base i Brussel.

Auksjonshuset har til tyske medier begrunnet salget av gjenstandene med at de ønsker å bevare historien fra andre verdenskrig.

Bursdagsgave til Hitler

På klokken kan man se swastika-symbolet, en Nazi-ørn og initialene «A.H» .

KOSTBAR: Auksjonshuset forventet at klokken skulle gå for en høyere pris. Foto: Alexander Historical Auctions

Ifølge salgsannonsen skal klokken ha blitt gitt som en bursdagsgave til Nazi-lederen i 1933 – samme år som han ble utnevnt som rikskansler i Tyskland.

Klokken skal, ifølge auksjonshuset, ha havnet i hendene på soldatene som stormet Hitlers «ørnerede» i Bavaria.

Klokken ble etter sigende senere solgt og overlevert gjennom generasjoner før den endte opp som auksjonsobjekt i USA.

På forhånd hadde auksjonshuset forventet en høyere salgspris på mellom to og fire millioner dollar.