Kristiansund tok sin første seier for sesongen

HamKam – Kristiansund 0-1

Tabelljumbo KBK hadde tatt fattige to poeng på de første 14 kampene, mens HamKam kom til oppgjøret med hele ni uavgjort på 15 kamper. Lagene møttes sist i april og delte poengene etter et 2-2-resultat på Kristiansund stadion.

Hjemmelaget styrte neste hele førsteomgangen, men slet med å komme til de store sjansene. Det skulle straffe seg da KBK-back Aasbak sendte gjestene i føringen minuttet før hvilen.

Målet ga tydelig Christian Michelsens menn blod på tann, for gjestene var det beste laget etter pause. HamKam våknet først til de siste ti minuttene, men sluttspurten kom for sent mot en kompakt og seiersjagende KBK.

HamKams Morten Bjørlo oppgitt etter en sjanse under eliteseriekampen i fotball mellom Hamkam og Kristiansund på Briskeby Stadion. Foto: Christoffer Andersen

Til tross for sesongens første seier, ligger Kristiansund fortsatt nederst på tabellen med fem poeng. HamKam er på 12.-plass med 18 poeng.

HamKam har en tøff bortekamp mot et formsterkt RBK neste runde. KBK tar på sin side imot Tromsø i en utsatt kamp.

Mye ball, få sjanser

Det meste handlet om HamKam de første minuttene, da spesielt Kristian Eriksen var til stort bry for KBK-forsvaret. Hjemmelaget hadde likevel problemer med å komme til de store mulighetene.

Kampens første store sjanse skulle gjestene stå for etter 20 minutter. Clément Bayiha rotet det til i egen 16-meter med et slapt tilbakespill til sisteskanse Nicholas Hagen. KBKs Snorre Nilsen plukket opp ballen, men avslutningen gikk utenfor mål.

HamKam fortsatte å dominere, men det skulle gå 40 minutter før et stolpeskudd fra Pål Alexander Kirkevold sendte et gisp gjennom publikum på Briskeby. Kort tid senere ble optimisme til skuffelse for hjemmefansen, da en umarkert Christoffer Aasbak på bakre kunne styre inn et innlegg fra Nilsen i mål minuttet før hvilen.

Voldsom sluttspurt

– Vi må heve oss noen hakk, men vi ser at det er store muligheter på kontringer. Vi skal ha denne seieren. I dag kommer den, sa en bestemt Aasbak i pausepraten.

Det var lagkameratene tydelig enige i, for KBK var hakke hvassere de første 20 minuttene av den andre omgangen. Med unntak av Eriksen, slet Hamkam-spillerne med å prege kampen.

Det nærmeste hjemmelaget kom en sjanse den første halvdelen av omgangen, var en kanon fra innbytter Amin Nouri som gikk langt over. Drøye 20 minutter før slutt ropte KBK på straffe da Brynjólfur Willumsson gikk i bakken i boksen, men dommer Svein Sinnes vinket det hele videre.

Først ti minutter før ordinær tid våknet hjemmelaget til og satte inn en voldsom sluttspurt, men for sent. Dermed ble KBKs første seier for sesongen et faktum.

