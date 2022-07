Prins Charles mottok flere millioner kroner fra Osama Bin Ladens familie

Ifølge den britiske avisa The Times mottok Prins Charles (73) en million pund i 2013.

Pengesummen Prins Charles mottok, tilsvarer nesten 12 millioner norske kroner. Pengene skal ha kommet fra familien til Osama bin Laden, melder The Times.

Pengeoverføringen skal ha gått til Prins Charles sin veldedige organisasjon. Rådgiverne til Prins Charles skal ha frarådet ham dette.

Pengene ble overført fra Bakr (76) bin Laden, patriarken til den velstående saudiske familien, og broren Shafiq. Begge er halvbrødrene til Bin Laden.

BIN LADEN: Osama Bin Laden ble drept i 2011. Foto: AP

Den britiske tronarvingen skal ha hatt et privat møte med Bakr i palasset Clarence House i London. Han skal ha sagt ja til donasjonen til tross for advarsler fra rådgivere, skriver avisen. Pengene skal ha blitt overført til Prince of Wales Charitable Foundation (PWCF).

Ifølge avisen skal Charles ha følt at det var for pinlig å sende pengene tilbake til brødrene, og han skal ha fryktet at de ville lure på hva som var årsaken.

Flere av Prins Charles sine rådgivere skal ha bedt ham om å returnere pengene, ifølge kilder til avisen.

Osama Bin Laden er kjent som grunnlegger og tidligere leder av Al Qaida. Han ble skutt og drept av amerikanske soldater i 2011. Bin Laden stod bak terrorangrepene mot USA den 11. september.