Rosenborg braut bortebanerekka

I førekant av kampen mot Odd, hadde Rosenborg spelt åtte bortekampar, men berre hatt éin siger. Laurdag snudde det for trøndarane.

Odd - Rosenborg (2-3).

Laga inviterte til målfest på Skagerak Arena laurdag.

Rosenborg har slitt på bortebane den siste tida. Det var difor knyta stor spenning rundt om Rosenborg skulle bryte ut av rekka i laurdagens kamp mot Odd.

Tobias Lauritsen drog til Sparta Rotterdam måndag, og Odd måtte difor klare seg utan spissen.

Heimelaget dominerte starten

Det stod ikkje på sjansane til heimelaget. Allereie etter ti minutt førte Odd-spelar Filip Jørgensen heimelaget opp i leiinga. Sjansane stoppa heller ikkje der, og heimelaget fortsette å presse på utover første omgang.

Bortelaget hadde ein enorm sjanse berre fem minutt etter Odd-scoring. Markus Henriksen skaut, Leopold Wahlstedt redda, Henriksen nikka på returen, men svensken stengte igjen buret også på den.

Ti minutt før første omgang var over, heldt Abel Stensrud på å auke stillinga, men millimeterane var ikkje på ungguten si side. Ballen trilla langs streken, men ville ikkje over.

Rosenborg vakna

Også i starten av andre omgang var det Odd som dominerte på bana. Likevel fekk Carlo Holse ballen i mål etter 56 minutt, og med det stod det 1-1 på tavla på Skagerak Arena.

Det var nok ei scoring som skulle til for å vekke bortelaget. Frå og med då tok dei over styringa av kampen, og Ole Sæter var nære å sende Rosenborg opp i 1-2 leiing. Like etterpå tok Erlend Reitan kontroll og gjorde nettopp dette.

Ti minutt seinare lykkast det også for Sæter, som sendte Rosenborg opp i 1-3 leiing etter målgivande frå Edvard Tagseth.

Odd kjempa med nebb og klør tilbake, og ti minutt før kampslutt fekk Stensrud scoringa si. På tavla stod det 2-3.



Kampen enda 2-3. Rosenborg si bortebanerekke vart dermed brutt mot Odd.