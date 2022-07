Smuglet kokain verdt over 470 millioner i bananesker

Mer enn et halvt tonn med colombiansk kokain ble beslaglagt ved havn i London.

Kokainen ble forsøkt smuglet inn via en båt som reiste fra Colombia, og var på vei til Nederland.

– Å ta ut en sending av denne størrelsen er vært et stort slag for det kriminelle nettverket som er involvert i denne forsendelsen, sier operasjonsleder.

Skjult under bananer

National Crime Agency (NCA), en britisk politiorganisasjon, beslagla forsendelsen ved London Gateway på Essex-kysten i sørøst England.

Kokainen er anslått å ha en gateverdi til 40 millioner pund, altså over 470 millioner norske kroner.

Hundrevis av enorme plater med kokain ble funnet på innsiden av bananeskene, med bananer spredt rundt dem.

ENORME MENGDER: Den colombianske kokainen var på vei til Nederland. Foto: NCA

– Et stort slag

Operasjonsleder for NCA, Adam Berry, beskrev funnet som et stort nederlag for selgerne.

– Å ta ut en sending av denne størrelsen er vært et stort slag for det kriminelle nettverket som er involvert i denne forsendelsen, og hindret dem i å tjene millioner av pund som ville blitt investert i ytterligere kriminalitet, sa Berry.

Han mener narkotikaen tilhørte gjenger som er involvert i vold og utnyttelse i lokalsamfunn.

– NCA jobber hardt med partnere for å hindre at narkotika kommer så langt, og å gjøre beslag som dette viser hvordan vi kan bryte denne koblingen mellom internasjonale narkotikakarteller og forhandlere på gatenivå.