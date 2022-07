Iran: Svensk statsborger pågrepet for spionasje

Iranske agenter har pågrepet en svensk statsborger mistenkt for spionasje, opplyser den iranske regjeringen.

Personen anklages for å ha spionert på vegne av Israel. Ifølge uttalelsen fra Irans etterretningsdepartement lørdag har vedkommende besøkt Israel, Irans erkefiende, og hatt kontakt med flere andre personer i Iran.

Svenske myndigheter har foreløpig ikke kommentert opplysningene.

Det er andre gang på få måneder at iranske myndigheter pågriper en svensk statsborger.

Forholdet mellom Sverige og Iran er blitt svært spent etter at en svensk domstol dømte iraneren Hamid Noury til livsvarig fengsel, for krigsforbrytelser begått under krigen mellom Iran og Irak på 1980-tallet.



Det skjedde i juni, hvorpå Irans ambassadør i Stockholm ble kalt hjem.

Noury ble pågrepet i Sverige i november 2019 da han ankom landet som turist.