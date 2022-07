Fotballryktene: – Man. United har møtt agenten

Stortalentet imponerer Manchester United. Her er lørdagens fotballrykter!

Manchester United har møtt agenten til Red Bull Salzburgs Benjamin Sesko, melder Manchester Evening News.

Stortalentet har imponert Premier League-klubben, men Salzburg ønsker imidlertid minst 65 millioner euro for Sesko (omtrent 643 millioner kroner), som er betydelig mer enn hva United er villig til å betale. Det skriver Telegraf.

Barcelonas Memphis Depay er blant Juventus' alternativer for et nytt angrepsalternativ sammen med Atletico Madrids spanske spiss Alvaro Morata, skriver overgangsguru Fabrizio Romano på Twitter.

Juventus er også interessert i å låne den franske spissen Anthony Martial fra Manchester United, men Red Devils-sjef Erik ten Hag vil beholde 26-åringen den kommende sesongen, melder italienske Calciomercato.

Chelsea har lagt inn bud på Inter Milans midtbanespiller Cesare Casadei, skriver Gianluca di Marzio.

Everton er i dialog med Chelsea om å signere den engelske midtbanespilleren Ross Barkley.

Everton skal også være interessert i spissen Michy Batshuayi og midtbanespilleren Billy Gilmour, meldr 90min.

Barcelonas president Joan Laporta sier at det er en stor mulighet at Frenkie de Jong blir i klubben, selv om Manchester United jobber hardt for å signere stjernespilleren.

Ifølge CBS Sports gjør presidenten sitt beste for å beholde den nederlandske midtbanespilleren.

Manchester United møtte Fabian Ruiz sine representanter angående en potensiell avtale for Napolis midtbanespiller, skriver The Sun.