Johnny Depp med rekordsalg etter kunstdebut

Skuespilleren Johnny Depp (59) tjente over 3,6 millioner dollar, noe som tilsvarer nesten 35 millioner norske kroner, da han debuterte som kunstner tidligere denne uken.

Gjennom galleriet Castle Fine Art i London ga han ut 780 prints som ble utsolgt nesten umiddelbart etter å ha blitt gjort tilgjengelig for salg torsdag. Det melder The Times.

Skuespillerens første formelle samling, kalt «Friends & Heroes», inneholder fire portretter av Bob Dylan, Elizabeth Taylor, Al Pacino og Keith Richards, solgt både individuelt og som et sett.

– Hvert bilde er en intim refleksjon

Hvert portrett koster 3973 dollar (38.375 norske kroner), mens hele settet er til salgs for 15.040 dollar (145.272 norske kroner).

Ifølge galleriet fokuserte Depp på «mennesker han har kjent godt, og som har inspirert han som person».

– Hvert bilde er en intim refleksjon av deres karakter i Johnnys øyne – en skildring av hvordan de har åpenbart seg for ham, sa Castle Fine Art om kunsten hans.

– Fra hans kjære venn Keith Richards, som inspirerte manierismen til den beryktede Jack Sparrow, til Bob Dylan, hvis kreative innflytelse på artisten sees i hans livlige og udødelige fremstilling av Johnny.

– Ingen burde noen gang begrense seg

I forkant av utgivelsen på torsdag, la galleriet ut et bilde av Depp på Instagram, der han maler i studio. Samme dag delte skuespilleren selv et bilde der han poserer med samlingen, innrammet og hengt opp på en vegg.

– Jeg har alltid brukt kunst for å uttrykke følelsene mine, og for å reflektere over de som betyr mest for meg, som min familie, venner og folk jeg beundrer, sa Depp i en uttalelse delt av galleriet.

– Maleriene mine omgir livet mitt, men jeg holdt dem for meg selv og begrenset meg selv. Ingen burde noen gang begrense seg.

Ifølge Castle Fine Art ble samlingen utsolgt på bare noen få timer, og er dermed det London-baserte galleriets raskest selgende samling noensinne.