Ukrainsk fremgang: Russland tvinges til å ta grep

Regionen Kherson, og byen med samme navn, falt tidlig i krigen til de russiske styrkene.

Med hjelp av vestlige våpen har Ukraina de siste ukene gått til motangrep i regionen, for å ta tilbake okkupert territorium.

Blant annet har de angrepet tre broer over elven Dnipro, som er strategisk viktige for de russiske styrkene.

– Disse tre broene binder sammen Kherson med sørsiden av Dnipro. Disse er nå gjort ubrukelige, og kan ikke brukes til militære formål, sier oberstløytnant Palle Ydstebø ved krigsskolen til TV 2

Oberstløytnat Palle Ydstebø sier de en del av de russiske styrkene forflytter seg til Kherson-regionen. Foto: Ingvild Gjerdsjø / TV 2

Lørdag opplyser britisk etterretning at det er høyst sannsynlig at russiske styrker har etablert to pongtongbroer, altså flytebroer, over Dnipro.

– Det er ulike rapporteringer på det, men det vil være logisk at de har gjort det for å få forsyninger over og evakuere andre veien. Det er et helt normalt tiltak for å kompensere for at faste broer blir ødelagt, sier Ydstebø.

Ukraina kan diktere

Denne uken lovte ukrainske myndigheter at Kherson skal tas tilbake innen september. Landets styrker har den siste tiden sakte tatt tilbake territorium i Kherson-området.

Dermed må de russiske styrkene gjøre endringer.

– Russland har begynt å flytte relativt store styrker fra både Donbas og Melitopol i Zaporizjzja inn til dette området, for å forsterke forsvaret av Kherson, sier Ydstebø.

Han sier det i realiteten ser ut til at Russland vil doble styrkene sine i området. Størrelsen på styrkene i dag er ikke oberstløytnanten helt sikker på, men det utgjør rundt fem brigader.

– Så vi kan snakke om at de går fra 8000-12.000 mann til det dobbelte, hvis de får frem disse styrkene, sier Ydstebø, og legger til:

– Det tyder på at Russland reagerer på de ukrainske initiativene. Det er en klar indikator på at Ukraina, i alle fall lokalt her, har initiativet og kan diktere den videre forløpet av krigen.

Kamp om føringen

Nå som Russland tar styrker fra andre steder, der de i utgangspunktet er mer strekt eller trengs for offensiven i Donbas, sier Ydstebø det ikke skjer uten risiko.

– Det gjør at de svekker sine forsvarslinjer og åpner for andre ukrainske initiativer. Dette er tydelig en del av kampen om initiativet og føring av den videre krigen som foregår.

– Er det så enkelt å si at det er begynnelsen på et nederlag for russerne?

– Det kan være det, men kan ikke konkludere nå. Dette er en kamp om hvem som skal legge føringer for krigen. Det har vart i flere måneder og vil antagelig vare i flere måneder.