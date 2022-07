Norway Cup-sensasjonen Ukraina United: – Helt fantastisk

– Jeg har aldri spilt fotball før. Dette er helt nytt for meg, sier Diana Rusanova til TV 2.

14-åringen kom til Norge fra krigen i Ukraina for en måned siden og bor på flyktningmottaket i Kongsberg.

Tirsdag ettermiddag var hun en av flere ungdommer fra det samme mottaket som møtte opp på Kongsberg Stadion for fotballtrening.

Med bare fire treningsdager under beltet skal nyetablerte Ukraina United prøve seg i verdens største fotballturnering: Norway Cup.

SPENT: Diana Rusanova gleder seg stort til Norway Cup. Foto: Fredrik Fjellvang / TV 2

– Jeg er litt nervøs, men det blir en fin erfaring, sier Diana og smiler.

– Det er så gøy å være her, og jeg har blitt glad i å spille fotball.

– Bare spilt på gata

Flere av flyktningene har i likhet med Diana marginal erfaring med sporten de nå skal konkurrere i.

– Det føles bra å være her. Jeg kjente ingen fra før, men nå har jeg blitt kjent med mange og fått flere venner, sier Gleb Sheptucov.

TAKKNEMLIG: Gleb Shepucov (fremst) har fått flere nye venner gjennom Ukraina United. Foto: Fredrik Fjellvang / TV 2

– Jeg har ikke trent fotball før, nei. Jeg har bare spilt på gata, fortsetter unggutten.

Mannen bak prosjektet heter Ronny Kristoffersen. Han glemmer aldri følelsen han fikk da han selv deltok i Norway Cup.

– Fotball er en helt fantastisk arena. Vi ville få de ut av flyktningmottaket og gjøre noe noe positivt for dem.

INITATIVTAKER: Ronny Kristoffersen følger Ukraina Uniteds reise bak kameralinsen. Det er gode sjanser for at engasjementet ender i en dokumentar. Foto: Fredrik Fjellvang / TV 2

– De kommer fra noe helt annet

Kristoffersen satte raskt i gang med en Spleis og fikk hjelp av andre organisasjoner for å samle nødvendig utstyr til ungdommene.

Så kontaktet han den mangeårige trenerkompisen Herman Berg.

– Om det blir trenerkarrierens største utfordring? Utvilsomt! Jeg tenkte umiddelbart at jeg ville være med på det, men så kom tanken: Hva har jeg egentlig sagt ja til nå? humrer Berg.

TRENER: Herman Berg. Foto: Fredrik Fjellvang / TV 2

Med over 20 år i treneryrkets tjeneste har han sett det meste. Men de ukrainske flyktningene har overrasket ham.

– De kommer fra noe helt annet. De kjefter og gir hverandre skikkelig pepper, men det er bare noe de er vant til, og noe de tar med seg fra den tøffe tilværelsen. Faller de på bakken, er det rett opp. Det er veldig spennende å se på.

– De sier det rett ut: De skal vinne!

I SKOLE: Læringskurven for Ukraina United-ungdommene har vært usedvanlig bratt. Flere har aldri rørt en fotball før. Foto: Fredrik Fjellvang / TV 2

Selv er treneren litt mer tvilsom til hvorvidt en Norway Cup-triumf faktisk er mulig, men at opplevelsen blir gull verdt for spillerne er han derimot skråsikker på.

– Den følelsen de kommer til å få når de kommer opp på sletta.. Det blir helt fantastisk. Jeg gleder meg til å se ansiktene deres da, fortsetter Berg.

PÅ EKTE: På tampen av treningen fikk ungdommene endelig utlevert treningsdraktene sine. Foto: Fredrik Fjellvang / TV 2

Filmplaner

Initiativtaker Kristoffersen har mange år som dokumentarskaper bak seg. Sammen med Maria Myhre Christensen og Magnus Berg har han nå startet opp selskapet «Se Folk», der tanken er å kombinere humanitært arbeid med medieproduksjon.

Han gleder seg til å følge prosessen som mest sannsynlig ender i en film.

– Jeg tror det blir veldig kult. Man kommer veldig på innsiden, og jeg tror det blir bra for folk å se at disse ungdommene er ganske like norske ungdommer.

NYE VENNER: Gleb (i midten) og de to andre kompisene er blant 600 ukrainere på flyktningmottaket i Kongsberg. Foto: Fredrik Fjellvang / TV 2

– Hvor mye snakker du med ungdommene om situasjonen i Ukraina?

– Vi er i startfasen, tar det stegvis og blir kjent. Men vi får jo et innblikk.. Plutselig får de bilder og meldinger av en far som er igjen, eller av et bombekrater. Det er klart det henger tungt over dem, men så er det heldigvis slik med unger at de av og til klarer å leve i nuet. Fotballen kan være et slikt pusterom.

Ungdommene på Ukraina United er full av lovord om måten de har blitt tatt imot på i Norge.

KLAR: Diana og Ukraina Uniteds første kamp spilles søndag. Foto: Fredrik Fjellvang / TV 2

– Norge er et veldig bra land. Folk er snille mot oss fra Ukraina, og jeg er veldig takknemlig, sier Diana, før hun avslutter:

– Jeg har det veldig gøy her!