53 ukrainske krigsfanger skal være drept i eksplosjon

53 ukrainske fanger skal være drept i en eksplosjon i et fengsel øst i Ukraina. Partene i krigen anklager hverandre for å stå bak.

Blant de drepte var mange soldater som ble tatt til fange under kampene i Mariupol.

Russland hevder at Ukraina brukte et amerikansk Himars rakettsystem til å angripe fengselet i Olenivka der deres egne ble holdt fanget. Ukrainerne benekter dette på det sterkeste.

Det ukrainske forsvaret sier det ikke er blitt gjennomført rakett- eller artilleriangrep mot Olenivka.

– Dekker over tortur

De anklager de russiske styrkene for å ha gjennomført et målrettet angrep for å beskylde Ukraina for krigsforbrytelser, og for å skjule tortur og henrettelser av fanger.

BRAKKENE: Disse byggene i Olenivka ble brukt som fengsel av russiske styrker. . (AP Photo)

President Volodymyr Zelenskyjs rådgiver, Mykhailo Podoljak, ber om en grundig etterforskning av hendelsen og ber FN og andre internasjonale organisasjoner om å fordømme den. Han hevder på sin side at Russland hadde overført ukrainske fanger til den bombede bygningen bare noen dager før eksplosjonen, og antyder at det dreier seg om et planlagt angrep.

– Formålet var å diskreditere Ukraina foran våre partnere og forstyrre våpenleveransene, sier han.

53 døde

53 ukrainere ble drept i angrepet og 75 andre ble såret, oppgir både russiske representanter og de russiskstøttede separatistene i den selverklærte republikken Donetsk.

Bilder av det som skal være ruinene av fengselet, er blitt vist på russisk TV.

En leder i separatistenes militære styrker, Eduard Basurin, hevdet at ukrainske styrker skal ha angrepet sine egne for hindre dem i å avsløre militære hemmeligheter.

En talsmann for det russiske forsvarsdepartementet, generalløytnant Igor Konasjenkov, kalte hendelsen en «blodig provokasjon» og påsto at ukrainerne hadde angrepet fengselet for å avskrekke ukrainske styrker fra å overgi seg.

Myndighetene i Moskva har åpnet en etterforskning av saken, og det statlige nyhetsbyrået RIA Novosti hevdet at det var funnet deler fra amerikanske raketter på stedet.

– Ingen lyd av raketter

Den ukrainske sikkerhetstjenesten SBU sier de har fanget opp telefonsamtaler som viser at russiske styrker sto bak. Ifølge dem kan Russland ha plassert eksplosiver i bygningen.

– Ingen av øyenvitnene hørte lyden av raketter på vei mot fengselet. Det var ingen karakteristisk plystrelyd, eksplosjonene inntraff helt uavhengig, heter det i en uttalelse fra tjenesten.

SBU påpeker også en detalj i videoene som er lagt ut fra åstedet, der bildene viser at vinduene i flere av rommene var intakte.

– Det tyder på at eksplosjonen inntraff inne i den ødelagte bygningen, og at veggene dempet sjokkbølgene og beskyttet noen av naborommene, hevder de.

Azovstal

De ukrainske styrkene kjemper for å beholde kontrollen i Donetsk øst i landet. Sammen med naboprovinsen Luhansk utgjør de regionen Donbas, som Russland har som mål å erobre.

Moskva har lyktes å ta kontroll over Luhansk, men sliter med å gjøre ytterligere framskritt i Donetsk.

De ukrainske krigsfangene i fengselet inkluderte mange soldater som ble tatt til fange under kampene i Mariupol.

Mange av dem holdt ut til det siste i stålverket Azovstal. Deres utholdenhet ble et symbol for den ukrainske motstanden mot den russiske invasjonshæren.

I mai overga imidlertid mer enn 2400 ukrainske soldater seg i byen etter at de fikk ordre om å legge ned våpnene fra Kyiv.

Å holde krigsfanger i et område der det pågår kamper er forbudt etter Genevekonvensjonen, som krever at fanger skal evakueres så raskt som mulig vekk fra slagmarken.