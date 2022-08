Sebastian er hvalpasser på fulltid

Hvalrossen Freya har dominert nyhetsbildet denne sommeren. Men hun er ikke det eneste kjendis-sjødyret her til lands.

Over tre år har gått siden Hvaldimir ble kjent for nordmenn.

Hvithvalen ble første gang oppdaget utenfor Rolfsøya i Finnmark på våren i 2019. Siden fikk den tamme hvalen stor oppmerksomhet, også internasjonalt, da den svømte rundt i havnebassenget i Hammerfest.

Først ble hvalen mistenkt for å være en russisk spion, før man senere mente at hvalen trolig ble lært opp og brukt i terapi i Russland før den rømte til Norge.

Reist til sydlige trakter

Siden har hvalen reist sørover, og det siste halvåret har Hvaldimir oppholdt seg nord i Trøndelag.

KJENDIS: Hvaldimir ble svært populær da han svømte rundt i Finnmark sommeren 2019. Foto: Arkiv

Der blir han passet på av blant andre Sebastian Strand. Han forteller at man anslår at Hvaldimir er cirka 12 år gammel.

– Bakgrunnen er ikke med sikkerhet bekreftet, men vi vet at han ble trent i åtte år i Russland. Om det har vært for militært bruk eller andre formål får vi kanskje aldri med sikkerhet svar på, sier han, og fortsetter:

– Akkurat hva han er trent til er også vanskelig å fastslå med sikkerhet, men om man ser på treningen til krigsdelfinene russerne har anonsert at de bruker utenfor Sevastopol, kan man nok dra en del paralleller.

Strand er utdannet biolog og jobber fulltid med å holde oppsyn med hvalen for den frivillige organisasjonen OneWhale. Stillingen ble opprettet fordi hvalen oppsøkte oppdrettsanlegg og andre steder der den var uønsket.

– Det ble mye frustrasjon i industrien og det var et behov for å hjelpe dem og verne han, sier Strand.

Han forteller at han vet om to tilfeller hvor det er blitt søkt om fellingstillatelse.

Mye av jobben handler om å holde oppsyn med hvalen, både hvor den befinner seg, men også atferden og om den har skadet seg. I tillegg jobber organisasjonen med å formidle kunnskap om hvalen.

Strand opplever at Hvaldimir har blitt kjent med de som jobber for organisasjonen, og beskriver hvalen som et sosialt dyr.

– Hvis vi kommer bortover så kommer han gjerne en tur bort og vil si hei, sier Strand.

Det er nettopp ved å distrahere den selskapssyke hvalen, de klarer å holde han unna blant annet oppdrettsanlegg.

Saken ble først omtalt av Namdalsavisa.

Varierende helse

Hvaldimir har fått stor oppmerksomhet blant publikum, men det har ved flere anledninger blitt stilt spørsmål ved hvalen sin helse.

Iblant har han skadet seg på båtpropeller og liknende, og i november skrev NRK at han nesten ikke har tenner igjen.

Strand sier at det er vanskelig å svare på akkurat hvordan Hvaldimir har det nå, men forteller at han noen dager er rundt og hilser på folk.

– Men han er samtidig en hval som er litt malplassert, ved at han har blitt trent i alle disse årene og blitt avhengig av mennesker. Nå er han helt alene uten familie, og disse dyrene har et enormt sosialt behov, sier Strand.

Biologen forklarer at hvalen har en repetitiv atferd, som man gjerne ser blant understimulerte dyr. Et eksempel med Hvaldimir er at han, ifølge biologen, kan ha et tau i munnen og snurre rundt i sirkel i flere timer om dagen.

– Det er et tegn på understimuli. Om han er ensom eller stressa er vanskelig å si, men at det er et tegn på at han er understimulert er ganske tydelig.

Samtidig har Hvaldimir også gode dager, understreker Strand.

– På en god dag er han ofte mer oppsøkende mot folk, og det hender at han plasker litt ekstra rundt og gjør litt mer ut av seg, sier Strand.

Klar oppfordring til publikum

Strand sier at det i utgangspunktet ikke er farlig å oppsøke hvalen, men at man bør passe seg for både sin egen og Hvaldimir sin del.

– At folk oppsøker Hvaldimir forstår jeg. Han er et fascinerende dyr. Han er i utgangspunktet ikke agressiv, men det kommer an på hvordan det blir gjort. Hvis det kommer masse båter og sirkler rundt, så er det et faremoment med å bli truffet av propeller.

Innimellom har folk blitt fristet til å bade med Hvaldimir. Dette fraråder biologen.

– Han er en vennlig sjel, men samtidig er det et stort dyr det er snakk om. Han er fire meter lang og godt over et tonn. Hvis noen hopper ut i vannet, så er vi redd for at det kan bli en risiko for folk og for han. Så generelt anbefaler vi å ikke bade med han, sier Strand.

Han beskriver jobben som hvalpasser som morsom, men også vemodig.

– Jeg har vært mye ute og observert et utrolig fascinerende dyr. Men det er med litt tungt hjerte til tider, i og med at det til tider ser ut som han har det tungt, sier han.

Kamp om oppmerksomheten

I sommer har hvalrossen Freya tatt opp kampen om kjendistronen i den marine verden. Hvalrossen har sjarmert publikum og irritert båteiere med sin frimodige og uredde framtoning på Østlandet.

– Hva tror du Hvaldimir hadde syntest om Freya?

– Ha ha! Jeg har god grunn til å tro at Hvaldimir er ensom. Men om han hadde blitt venn med Freya kan man bare spekulere i. Jeg vet ikke om hvaler og hvalrosser har så mye til felles, men det hadde jo vært interessant å se dem møtes, sier Strand og ler.