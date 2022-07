Skogbrann har antent hotell i tyrkisk ferieby

Reuters melder om panikk etter at flammene nådde hotellet i Marmaris.

En voldsom skogbrann har spredd seg til et hotell i byen Marmaris.

Video fra stedet viser brannmannskap som prøver å få kontroll på store flammer og mye røyk.

Ifølge Reuters oppsto det panikk på stedet da flammene nådde hotellet. Sterk vind og temperaturer opp mot 40 grader gjør situasjonen svært vanskelig.

Norske turister i god behold

– Vi har 210 norske gjester i Marmaris. Vi har vært i kontakt med alle sammen og så langt er ingen påvirket av brannen, sier Nikolai Findsen til TV 2.

– Alle har det bra, betrygger han, og sier alle gjester vil bli kontaktet så fort de har ny informasjon.

Apollo og Ving opplyser til TV 2 at de ikke har gjester i byen for tiden.

Marmaris er en ferieby ved Egeerhavet. Byen ligger vest for Alanya som er er et populært feriested for mange nordmenn.

Ett år siden katastrofebrann

TV 2 har hatt kontakt med turister i Icmeler som er en liten by utenfor Marmaris. Her ble det også dramatisk da en trafostasjon plutselig eksploderte og en skole ble antent.

Flere brannfly og helikoptre kom raskt til stedet og fikk kontroll på situasjonen. Hendelsen satte en støkk i befolkningen da det er årsdagen for den katastrofale brannen som herjet i området da.

Et brannfly kjemper mot flammene i terrenget ved Marmaris tidligere i sommer. Foto: KENAN GURBUZ

Skogbrannene ved Marmaris har herjet i området i en ukes tid, og slukningsarbeidet foregår både på land og fra luften.

Saken oppdateres.