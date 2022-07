– Man skal ikke være redd for å gå på denne festivalen

Festivalsjef og deltakere føler seg svært trygge under Oslo Drag Festival, til tross for høy trusselvurdering.

Fredag gikk startskuddet for Oslo Drag Festival, som arrangeres i hovedstaden.

For litt over en måned siden mistet to personer livet i masseskytingen i Oslo. En av teoriene politiet jobber etter er at angrepet var hatkriminalitet rettet mot homofile.

– Med det trusselnivået vi er i nå er det ekstra fokus på denne typen arrangementer, forteller stabssjef i Oslo politidistrikt, Harald Nilssen, til TV 2.

Vil hylle mangfold

Festivalsjef for Oslo Drag Festival, Remi Johansen Hovdan, gleder seg til festivalen og mener det i lys av masseskytingen er desto viktigere å gjennomføre arrangementene.

– Det handler om å feire mangfold, ikke bare skeiv identitet, men etnisitet, kropp, alt mulig. Oslo drag festival er et sånt sted, hvor du bare kan hylle mangfold.

DRAG: Festivalsjef Remi Johansen Hovdan gledet seg til festivalen, og skulle selv opptre like etter han snakket med TV 2.

Hovdan forteller at de i lys av masseskytingen har økt sikkerheten rundt arrangementene, og at de har stor tro på at det kommer til å gå bra.

– Det eneste vi er bekymret for er dette håret, om det sitter greit. Det er liksom det vi er bekymret for.

Hva er Oslo Drag Festival? Oslo Drag Festival er Norges første festival dedikert til det kunsteriske uttrykket drag, og også skeive kunstutrykk og kunst som grenser mot drag.

Her samler vi ulike dragkonsepter der gjestene våre skal få en fargerik, gøy og spennende opplevelse. Kilde: Oslo Drag Festival sin Facebook-side

Økning i hatkriminalitet

Zaniar Matapour (43) avfyrte skudd under årets Pride-markering, og rammet blant annet London Pub, som er velkjent som skeivt utested.



I etterkant av skytingen, har det vært en oppgang av anmeldelser knyttet til hatkriminalitet mot skeive eller folk som går i regnbuefargede gjenstander.

Den siste måneden har det blitt registrert like mange anmeldelser av hatkriminalitet på grunnlag av seksuell orientering, kjønnsidentitet eller kjønnsuttrykk som hele resten av året sammenlagt.

Fra 1. januar til 24. juni ble det registrert 68 anmeldelser, mot hele 61 anmeldelser mellom 26. juni og 26.juli.

TV 2 har tidligere skrevet om tobarnsfaren Joakim G. Halvorsen som opplevde å bli spyttet på da han og datteren gikk hjem fra stranden med en regnbuefarget bag.

Vurderer terrortrusselen som høy

Politiets sikkerhetstjeneste (PST) vurderer terrortrusselen til å være på nivå fire av fem. Politiet forteller at av hensyn til trusselnivået, vil det være ekstra fokus på denne typen arrangementer.

– Vi gjør en del undersøkelser og innhenter informasjon mot det spesifikke arrangementet. Det gir grunnlag for dimensjonering og tiltak som vi setter på fra politiets side, forteller Nilssen.

BETRYGGER: Stabssjef Harald Nilssen i Oslo politidistrikt forklarer at de har satt opp ekstra vakthold ved årets dragfestival. Foto: Per Haugen / TV 2

Stabssjefen påpeker at bevæpnet og uniformert politi vil være til stede på arrangementet, og at de har hatt god dialog med arrangøren i forkant.

– Man skal ikke være redd for å gå på denne festivalen, poengterer han.

– Syv steg tilbake

Draglesque artisten Flora Felllatio, til vanlig kalt Olav André Gravseth, sier ekstra vakthold under festivalen bidrar til trygghetsfølelsen. Han synes dog det er trist at det er nødvendig.

IKKE REDD: Olav André Gravseth forteller at han ikke har vært redd under årets festival. Foto: TV 2

– De gjør en kjempefin jobb, men det er virkelig syv steg tilbake i forhold til hva det har vært. Vi har jo ikke trengt noe politieskorte for å gå rundt i drag i Oslo før.

I etterkant av angrepene den 25.juni har Gravseth blitt fast bestemt på å ikke la terroristen vinne.

– Det som er viktig med å være her i dag er synlighet og vise dem at de tar ikke oss så lett.