Mann i 50-årene funnet død

Det skriver politiet i Trøndelag på Twitter like før klokken 21.

Politiet i Trøndelag satte i gang leteaksjon ved 14-tiden etter at de mottok melding klokken 10 fredag.



Ifølge meldingen hadde hunden til en hytteeier kommet bort til en nabohytte, noe som utløste leteaksjonen, skriver politiet på Twitter.



– Et SeaKing-helikopter har flydd over området. Det var en politipatrulje med hund som gjorde funn av en død person i vannet. Det ser ut til at den omkomne har falt ut av en båt, men vi vet ikke hva som har skjedd enda, sier operasjonsleder Rune Brandmo i politiet i Trøndelag til TV 2.

Pårørende er varslet. Politiet har begjært obduksjon for å kartlegge dødsårsaken.