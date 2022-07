Stabæk selger pornobillett: – Det passer bra

Stabæk bruker alternative metoder for å sende et stikk til klubbens neste motstander.

Søndag møtes Stabæk og Skeid til oppgjør i Obos-ligaen.

Søndag møtes Stabæk og Skeid til oppgjør i Obos-ligaen. I den forbindelse har bærumsklubben funnet på et aldri så lite billettstunt.

I april fikk Skeid mye oppmerksomhet for å legge ut billetter til 3. divisjonskampen mellom Skeid 2 og Lyn til hele 1200 kroner. PR-stuntet var ment som et stikk til rikingene i Oslo vest.

Nå får Skeid smake på egen medisin. Stabæk har nemlig lansert en egen «pornobillett» til 690 kroner for besøkende Skeid-supportere.

– Det passer bra. Vi gjør det for å skape litt engasjement, og gi et lite stikk tilbake til Skeid, sier Stabæks billettansvarlige Kjetil Ekeli til TV 2.

Dette får man med pornobilletten

Årsaken til pornonavnet er at Skeid har arvet penger fra avdøde Leif Aage Hagen, som gikk under kallenavnet «Porno-Hagen».

– De har jo mottatt litt pornopenger, så da er det sikkert noen som har litt penger å bruke på en pornobillett også, humrer Ekeli.

Skeids daglige leder, Daniel Holmeide Strand, synes det er artig at Stabæk svarer på Skeids billettstunt.

– Moro at de prøver seg med litt sjarm og glimt i øyet. Det er ikke akkurat det man forbinder med dem, så de skal ha for at de prøver, sier Strand til TV 2.

PORNOBILLETT: Fem Skeid-supportere får nå muligheten til å kjøpe en pornobillett til kampen mot Stabæk på Nadderud. Foto: Beate Oma Dahle

På Stabæks hjemmeside står det følgende om pornobilletten:

«Nyrike pornoarvinger får mulighet til å kjøpe Stabæks eksklusive pornobillett som vil gi adgang til bortefeltet, pølse, brus og Stabæks surprise-erotiske-goodie bag. En mulighet seierskåte Skeidsupportere ikke kan gå glipp av!»

Eikeli forsikrer imidlertid at det ikke er noe grovt Stabæk serverer bortefansen i deres «surprise-erotiske goodie bag»:

– Det er ikke noe erotisk innhold. Jeg kjenner ikke helt til detaljene, men det er noen videoer av store Stabæk-øyeblikk.

– Fotballporno med andre ord?

– Haha, ja, det kan du si.

– Må gjøres eksklusivt

Stabæk har kun gjort fem pornobilletter tilgjengelig for salg.

– Det må gjøres eksklusivt. Vi forventer ikke horder med Skeid-supportere, så det passer nok bra med kun fem pornobilletter, forklarer Ekeli.

– Vi trenger folk på tribunen, og om pornobilletten får fem seierskåte Skeid-supportere på kamp, så er det bra.

